قبل مواجهة الأهلي.. مازيمبي يهزم فيتا كلوب ويتصدر الدوري

الأحد، 14 أبريل 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

تراوري لاعب مازيمبي

فاز مازيمبي على غريمه التقليدي فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات النهائية الحاسمة للقب الدوري الكونغولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز السادس له من أصل 6 مباريات، ليصل إلى النقطة الـ18 في الصدارة ولا يزال متبقي له مباراتين مؤجلتين، وبفارق نقطتين عن فريق مانيما صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند النقطة 10 في المركز الرابع ولا يزال يتبقى له مباراتين.

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سجل ثنائية مازيمبي اللاعب تراوري، وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء واحتفل بطريقة يدعم بها رينفورد كالابا نجم الفريق السابق الذي تعرض لحادث سير قوي يرقد بسببه في المستشفى الآن.

ويلعب مازيمبي ضد الأهلي يوم السبت المقبل على ملعبه، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يلعب الأهلي غدا الإثنين ضد الزمالك في آخر مباراة قبل مواجهة مازيمبي.

مازيمبي فيتا كلوب
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