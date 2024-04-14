في مباراة الـ 6 أهداف.. ميلان يسقط بفخ التعادل مع ساسولو

سقط ميلان في فخ التعادل مع ساسولو بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف ميلان كل من رفاييل لياو ولوكا يوفيتش ونوح أوكافور.

بينما أحرز أهداف ساسولو أرماند لورينت (2) وأندريا بينامونتي.

وافتتح بينامونتي أهداف اللقاء مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء شاهدها ماركو سبورتييلو حارس مرمى ميلان وهي تسكن شباكه.

وضاعف لورينت النتيجة في الدقيقة العاشرة بعد انطلاقة على الجهة اليسرى حتى سدد الكرة وسجلت في مرمى ميلان.

وقلص لياو الفارق في الدقيقة 20 بعدما راوغ مدافع ساسولو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مسجلا الهدف الأول لميلان.

وعادل لورينت في الدقيقة 53 بعد تسلمه الكرة داخل منطق الجزاء ثم أطلق تصويبة قوية محرزا الهدف الثالث لفريقه.

وعاد مرة أخرى ميلان لتقليص الفارق عن طريق يوفيتش في الدقيقة 59 بعد تسديدة نحو المرمى الخالي عقب عرضية من لياو.

وجاء البديل المتألق دائما أوكافور لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عقب دخوله بدقيقتين فقط بعد وصول الكرة له من ماتيو جابيا قرب الـ6 ياردات ليسجل هدف الحصول على نقطة بدلا من الهزيمة.

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واحدة من أفضل مواجهات الكالتشيو هذا الموسم 🌟



نهاية المباراة بتعادل ميلان مع مضيفه ساسولو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ32 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/fn9rvW0WWy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وحافظ ميلان على فارق النقاط بينه وبين يوفنتوس الذي تعادل أيضا ضد تورينو بدون أهداف، لكن كان أمامه فرصة لتوسيع الفارق والحفاظ على المركز الثاني أكثر.

ووصل ميلان بهذا التعادل للنقطة 69 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويبتعد عن يوفنتوس صاحب المركزالثالث بفارق 6 نقاط، بينما يبتعد عن إنتر المتصدر بفارق 13 نقطة.

وارتقى ساسولو للنقطة 26 في المركز الـ19 أي قبل الأخير وتفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ18 والـ17 وهما إيلاس فيرونا وفروزينوني بالترتيب.