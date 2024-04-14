كلوب: في يوم آخر كل فرص الفريق ضد كريستال بالاس ستدخل المرمى

يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن منافسه كريستال بالاس كان محظوظا لعدم الهزيمة.

وسقط ليفربول على ملعبه بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني لـBBC عقب المباراة: "الإحصائيات في الشوط الأول لم تكن رائعة مثل الإحصائيات في الشوط الثاني، أعتقد أن هذا كان واضحا جدا أننا لم نلعب شوطًا أول جيدا".

وأضاف "لم يكن الفريق مقنعا تماما على أرض الملعب، كريستال بالاس فريق صعب حقا، لم نكن رائعين، ومر علينا الكثير من الأوقات لم نكن فيها جيدين".

وأكمل " في أكثر من 20 عاما عندما تشاهد فريق أدربه، يكون الضغط على المنافس والضغط العكسي جيدا جدا، وفي بعض الأيام يكون رائعا، في الشوط الأول لم نفعل ذلك ثم كنا متأخرين 1-0".

وتابع "يمكنك الوقوف هنا في يوم آخر ورؤية نفس الكرات تدخل المرمى في الشوط الثاني ونحن نتحدث عن فوز بنتيجة 4-1، لكن كرة القدم لا تعمل هكذا".

وأنهى حديثه قائلا: "بقايا من هزيمة أتالانتا؟ لا أعرف، لا أستطيع أن أقول ذلك، أود أن أقول إنه مع الفرص التي سنحت لنا، لم نكن محظوظين حقا، وعلى الجانب الآخر كريستال بالاس كان محظوظا حقا لأننا لم نعاقبهم، لكن لهذا السبب نقف هنا بدون نقاط المباراة".

وفقد ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كريستال بالاس.

وتراجع ليفربول في الترتيب إلى المركز الثالث بعد تعثر جديد وتجمد رصيد الريدز عند 71 نقطة، ويتفوق عليه أرسنال الذي يلعب بعد قليل أمام أستون فيلا.

بينما انفرد مانشستر سيتي بالصدارة حاليا برصيد 73 نقطة عقب ثلاثة انتصارات متتالية.