انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(2) أستون فيلا.. خسارة في مصلحة السماوي

الأحد، 14 أبريل 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة بعد خسارة ليفربول ضد كريستال بالاس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز أستون فيلا بثنائية دون رد

ق 87: جووووووووووووول الثاني من واتكينز

ق 85: جووووووووووووووووول قاتل من بايلي

ق 62: العارضة والقائم يمنعان أستون فيلا من التسجيل بعد تسديدة تيليمانس

ق 40: مارتينيز يتألق أمام تروسارد

ق 38: واتكينز يسدد في القائم

ق 18: رأسية من خيسوس بعد عرضية ساكا تمر جوار القائم

ق 10: مارتينيز يتألق أمام هافرتز

بداية اللقاء

أرسنال أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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