انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(2) أستون فيلا.. خسارة في مصلحة السماوي

المباريات المتبقية - سيتي وأرسنال وليفربول.. كل الطرق تؤدي إلى توتنام

أرتيتا: لا نستطيع السيطرة على مانشستر سيتي

كلوب: في يوم آخر كل فرص الفريق ضد كريستال بالاس ستدخل المرمى