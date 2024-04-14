مباراة الفرص الضائعة.. ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس ويتراجع في الترتيب

فقد ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كريستال بالاس.

وسقط ليفربول على ملعبه بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء عددا لا يُصدق من الفرص المهدرة أمام دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس.

وتراجع ليفربول في الترتيب إلى المركز الثالث بعد تعثر جديد وتجمد رصيد الريدز عند 71 نقطة، ويتفوق عليه أرسنال الذي يلعب بعد قليل أمام أستون فيلا.

بينما انفرد مانشستر سيتي بالصدارة حاليا برصيد 73 نقطة عقب ثلاثة انتصارات متتالية.

وفشل لاعبو ليفربول في فك شفرة دفاعات كريستال بالاس وتنافس لاعبو الريدز في إهدار الفرص السهلة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين في البداية.

ونجح إيزي في افتتاح التسجيل للضيوف بعد أن تقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 14 بعد استغلال تمريرة أرضية رائعة حولها داخل الشباك.

وكاد كريستال بالاس أن يضيف الثاني عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 18 بعد سقوط فان دايك ولكن أنقذ روبرتسون الكرة من على خط المرمى.

وشهدت باقي أحداث الشوط الأول ضغط متواصل من ليفربول بحثا عن التعادل.

واستغل إندو خطأ تمركز دفاعات كريستال بالاس في ركلة ركنية وكاد أن يتعادل بالدقيقة 27 ولكن ارتطمت تسديدته بالعارضة.

وأهدر لويس دياز هدفا محققا في الدقيقة 29 من أجل إدراك التعادل بعد عرضية رائعة من روبرتسون ولكن تألق دين هندرسون ببراعة.

وكاد صلاح أن يتعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 34 ولكن تألق هندرسون مجددا.

ومع بداية الشوط الثاني دفع يورجن كلوب، بدومينيك سبوسلاي بدلا من إندو لتنشيط وسط الملعب.

وبعد أقل من دقيقتين تعرض برادلي للإصابة ليتم الدفع بألكسندر أرنولد بدلا منه في الدقيقة 48.

ومنع هندرسون هدفا محققا في الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية من داروين نونيز من داخل منطقة الجزاء في تصدي خرافي لحارس مرمى كريستال بالاس.

ودفع يورجن كلوب بالثنائي ديوجو جوتا وجاكبو بدلا من نونيز ودياز في الدقيقة 66 ضمن محاولات التعادل.

وأهدر جوتا هدفا محققا بغرابة شديدة في الدقيقة 73 لتتحول الكرة إلى ركنية.

وفي أخطر فرص اللقاء أهدر كورتس جونز انفرادا تاما ففي الدقيقة 75 ليسدد الكرة خارج المرمى.

كما أهدر البديل إيليوت فرصة التعادل في الدقيقة 87 برأسية رائعة ولكن تصدى لها هندرسون بنجاح.

وكاد صلاح أن يفك شفرة دفاعات كريستال بالاس أخيرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها ضاعت أيضا.

وأشارت الإحصائيات إلى محاولة ليفربول 21 مرة بتسديدات مختلفة ولكن دون جدوى.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام فولام يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 34.

ويحتاج ليفربول لتعثر كل من مانشستر سيتي وأرسنال خلال الجولات المقبلة من أجل العودة للصدارة مجددا.

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مواجهات ليفربول

لا يزال متبقي 7 مباريات لصالح الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام فولام خارج ملعبه بينما يختتم مشواره في الدوري أمام ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

وتأتي المباريات كالآتي:

21 أبريل أمام فولام خارج ملعبه

24 أبريل أمام إيفرتون خارج ملعبه

27 أبريل أمام وست هام خارج ملعبه

5 مايو أمام توتنام على ملعب أنفيلد

13 مايو أمام أستون فيلا خارج ملعبه

19 مايو أمام ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد