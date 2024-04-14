مباراة الفرص الضائعة.. ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس ويتراجع في الترتيب

الأحد، 14 أبريل 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

فقد ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كريستال بالاس.

وسقط ليفربول على ملعبه بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء عددا لا يُصدق من الفرص المهدرة أمام دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - عودة أليسون.. وصلاح أساسي أمام كريستال بالاس صلاح لم يكن كافيا للإنقاذ.. أتالانتا يضرب ليفربول بثلاثية في أنفيلد تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي متفوقا على ثلاثية داروين.. صلاح يحصد جائزة أفضل هدف لشهر مارس في ليفربول

وتراجع ليفربول في الترتيب إلى المركز الثالث بعد تعثر جديد وتجمد رصيد الريدز عند 71 نقطة، ويتفوق عليه أرسنال الذي يلعب بعد قليل أمام أستون فيلا.

بينما انفرد مانشستر سيتي بالصدارة حاليا برصيد 73 نقطة عقب ثلاثة انتصارات متتالية.

وفشل لاعبو ليفربول في فك شفرة دفاعات كريستال بالاس وتنافس لاعبو الريدز في إهدار الفرص السهلة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين في البداية.

ونجح إيزي في افتتاح التسجيل للضيوف بعد أن تقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 14 بعد استغلال تمريرة أرضية رائعة حولها داخل الشباك.

وكاد كريستال بالاس أن يضيف الثاني عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 18 بعد سقوط فان دايك ولكن أنقذ روبرتسون الكرة من على خط المرمى.

وشهدت باقي أحداث الشوط الأول ضغط متواصل من ليفربول بحثا عن التعادل.

واستغل إندو خطأ تمركز دفاعات كريستال بالاس في ركلة ركنية وكاد أن يتعادل بالدقيقة 27 ولكن ارتطمت تسديدته بالعارضة.

وأهدر لويس دياز هدفا محققا في الدقيقة 29 من أجل إدراك التعادل بعد عرضية رائعة من روبرتسون ولكن تألق دين هندرسون ببراعة.

وكاد صلاح أن يتعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 34 ولكن تألق هندرسون مجددا.

ومع بداية الشوط الثاني دفع يورجن كلوب، بدومينيك سبوسلاي بدلا من إندو لتنشيط وسط الملعب.

وبعد أقل من دقيقتين تعرض برادلي للإصابة ليتم الدفع بألكسندر أرنولد بدلا منه في الدقيقة 48.

ومنع هندرسون هدفا محققا في الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية من داروين نونيز من داخل منطقة الجزاء في تصدي خرافي لحارس مرمى كريستال بالاس.

ودفع يورجن كلوب بالثنائي ديوجو جوتا وجاكبو بدلا من نونيز ودياز في الدقيقة 66 ضمن محاولات التعادل.

وأهدر جوتا هدفا محققا بغرابة شديدة في الدقيقة 73 لتتحول الكرة إلى ركنية.

وفي أخطر فرص اللقاء أهدر كورتس جونز انفرادا تاما ففي الدقيقة 75 ليسدد الكرة خارج المرمى.

كما أهدر البديل إيليوت فرصة التعادل في الدقيقة 87 برأسية رائعة ولكن تصدى لها هندرسون بنجاح.

وكاد صلاح أن يفك شفرة دفاعات كريستال بالاس أخيرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها ضاعت أيضا.

وأشارت الإحصائيات إلى محاولة ليفربول 21 مرة بتسديدات مختلفة ولكن دون جدوى.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام فولام يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 34.

ويحتاج ليفربول لتعثر كل من مانشستر سيتي وأرسنال خلال الجولات المقبلة من أجل العودة للصدارة مجددا.

مواجهات ليفربول

لا يزال متبقي 7 مباريات لصالح الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام فولام خارج ملعبه بينما يختتم مشواره في الدوري أمام ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

وتأتي المباريات كالآتي:

21 أبريل أمام فولام خارج ملعبه

24 أبريل أمام إيفرتون خارج ملعبه

27 أبريل أمام وست هام خارج ملعبه

5 مايو أمام توتنام على ملعب أنفيلد

13 مايو أمام أستون فيلا خارج ملعبه

19 مايو أمام ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
المباريات المتبقية - سيتي وأرسنال وليفربول.. كل الطرق تؤدي إلى توتنام أرتيتا: لا نستطيع السيطرة على مانشستر سيتي الكل يلعب لصالح جوارديولا.. أستون فيلا يصعق أرسنال بثنائية قاتلة ويترك سيتي في الصدارة كلوب: في يوم آخر كل فرص الفريق ضد كريستال بالاس ستدخل المرمى انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(2) أستون فيلا.. خسارة في مصلحة السماوي تشكيل أرسنال – جيسوس وتروسارد يعودان للهجوم ضد أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) كريستال بالاس.. خسارة الريدز تشكيل ليفربول - عودة أليسون.. وصلاح أساسي أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
المباريات المتبقية - سيتي وأرسنال وليفربول.. كل الطرق تؤدي إلى توتنام 10 دقيقة | تقرير في الجول
في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي في القمة ضد الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عودة معلول لقائمة الأهلي أمام الزمالك.. وغياب مروان عطية وتاو 21 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - في المركز 14.. دريمز يهزم كوتوكو قبل مواجهة الكونفدرالية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بالفوز على جرين تيم الكونغولي 35 دقيقة | كرة طائرة
قائمة بيراميدز - 22 لاعبا ضمن خيارات يورشيتيش لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
مباراة بطلها تقنية الفيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن فيوتشر ساعة | الدوري المصري
ألونسو: الدوري حلم الجميع ولهؤلاء أهديه.. وهذا سر رائحتي القوية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك