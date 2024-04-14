بيان من مايوركا بشأن واقعة العنصرية خلال مواجهة ريال مدريد

أصدر نادي ريال مايوركا بيانا يدين خلاله واقعة العنصرية التي شهدتها مباراته ضد ريال مدريد.

وخسر مايوركا أمس السبت على ملعبه من ريال مدريد بهدف دون مقابل في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة واقعة عنصرية من أحد الجماهير الحاضرة للمباراة تجاه أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد أثناء احتفاله بتسجيل هدف المباراة الوحيد.

وأدان مايوركا خلال بيانه أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية وشدد على رورة القضاء على هذه الآفة.

وأشار مايوركا إلى أن النادي سيتعاون مع الشرطة الإسبانية لتحديد هوية الشخص للتعامل معه بشكل قانوني.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 78 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد مايوركا عند النقطة 31 في المركز الـ 15.

وكان مايوركا قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا ضد بلباو في الأسبوع الماضي بركلات الترجيح.