تشكيل ليفربول - عودة أليسون.. وصلاح أساسي أمام كريستال بالاس

الأحد، 14 أبريل 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - تشيلسي وليفربول

عاد أليسون بيكر لحراسة مرمى ليفربول من جديد بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

كما استمر الثلاثي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز في التشكيل الأساسي ليورجن كلوب أمام كريستال بالاس.

ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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وشهد التشكيل عودة أليسون لحراسة مرمى ليفربول بعد غياب أكثر من شهرين إذ كان ظهوره الأخير أمام أرسنال يوم 4 فبراير الماضي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز - واتارو إندو

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على لوتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة 33.

بينما كريستال بالاس فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

وتعرض كريستال بالاس للخسارة في آخر مباراتين بالدوري.

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