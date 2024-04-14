بالرغم من نتائج فريقه السيئة.. لا جازيتا: أونانا يحضر مباراة إنتر ضد كالياري

الأحد، 14 أبريل 2024 - 13:51

كتب : FilGoal

أندري أونانا

قرر أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد العودة إلى إيطاليا من أجل حضور مباراة فريقه السابق إنتر ميلان في المدرجات.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه كالياري في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن الحارس الكاميروني قرر ترك إنجلترا والعودة إلى مدينة ميلان من أجل مشاهدة فريقه السابق وتشجيع زملاء فريقه السابق في ملعب جيوزيبي مياتزا.

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وانتقل أونانا إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي من إنتر مقابل 50 مليون يورو.

وشارك أونانا في تعادل فريقه ضد بورنموث السبت الماضي بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويمر يونايتد بفترة نتائج سيئة ولا يقدم أفضل أداء ممكن، وكذلك يتعرض أونانا لانتقادات عديدة من جماهير يونايتد بسبب عدم تقديمه المستوى المماثل له مع إنتر.

ويظل يونايتد بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بواقع 3 تعادلات وخسارة.

وتلقت شباك الحارس البالغ من العمر 28 عاما 69 هدفا في 43 مباراة له مع يونايتد، ولم تتلق شباكه هدفا في 12 مباراة فقط خلال الموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر عندما لعب الموسم الماضي مع إنتر فقد استقبلت شباكه 36 هدفا في 41 مباراة، وحافظ على شباكه في 19 مباراة.

وحصل أونانا مع إنتر خلال موسم واحد فقط على كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسره من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد إنتر أونانا
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