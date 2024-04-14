تين هاج: الجمهور غير صبور؟ الأمر يعود له.. ويجب أن نلعب جيدا لـ90 دقيقة

الأحد، 14 أبريل 2024 - 12:42

كتب : محمد رؤوف

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

تحدث إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن غضب جماهير ناديه بسبب التعادل مع بورنموث.

وتعادل مانشستر يونايتد ضد بورنموث في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "الجمهور غير صبور؟ الأمر يعود له، ولكن الحقيقة في هذه اللحظة مع كل المشاكل التي نواجهها فأننا نلعب بمستوياتنا الجيدة".

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وأضاف "يمكننا أن نلعب بشكل جيد جدا عندما يكون الجميع في أفضل حالاتهم، لكن علينا أن نفعل ذلك طوال الـ90 دقيقة".

وأكمل "اللاعبون قدموا كل شيء، أقصى ما لديهم، لكن بعضهم شباب عديمي الخبرة ومن الصعب القيام بذلك مباراة تلو الأخرى في الدوري الإنجليزي".

ورحل تين هاج من قاعة المؤتمر الصحفي رافضا التعليق على سؤال من أحد الصحفيين بسبب احتلال يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهو الأسوأ في تاريخ الفريق في حال إنهاء الدوري في هذا المركز.

تقدم دومينيك سولانكي في الدقيقة 16، وتعادل برونو فيرنانديز في 31، ثم استرد جاستن كلويفرت التقدم في الدقيقة 36، وتعادل برونو من جديد في الدقيقة 65.

التعادل ترك مانشستر يونايتد في المركز السابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل السادس برصيد 50 نقطة لكل منهما، فيما ظل بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

وبذلك يظل يونايتد بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بواقع 3 تعادلات وخسارة.

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