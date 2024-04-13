باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي

السبت، 13 أبريل 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

يخوض برشلونة مرحلة حرجة في نهاية الموسم الأخير لمدربه تشافي هيرنانديز الذي أعلن عن قراره بالرحيل.

وبينما تنتشر أخبار عن إمكانية بقائه في النهاية، إليكم التحديات التي سيواجهها في تلك الفترة الحرجة.

بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، انتعشت آمال بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019.

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وبعد أن فاز برشلونة الليلة على قادش في الدوري بهدف دون رد، لا يزال ريال مدريد على صدارة الدوري بفارق 8 نقاط قبل آخر 7 جولات.

الأمل في الدوري حسابيا ضعيف للغاية، ولكنه سيمر بمحطة ستجعل الجميع يعرف ما إن كانت مطاردة الحلم البعيد لا تزال ممكنة، وهي الكلاسيكو التالي لمواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وإليكم جدول المباريات النارية المتبقية في موسم برشلونة:

برشلونة × باريس سان جيرمان - الثلاثاء 16 أبريل (إياب ربع نهائي دوري الأبطال)

ريال مدريد × برشلونة - الأحد 21 أبريل (كلاسيكو الجولة 32 من الدوري)

برشلونة × فالنسيا × السبت 27 أبريل (الجولة 33 من الدوري)

الفائز من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند × برشلونة (إن اجتاز باريس) - الثلاثاء 30 أبريل (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال)

جيرونا × برشلونة - السبت 4 مايو (الجولة 34 من الدوري)

برشلونة (إن اجتاز باريس) × الفائز من أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند - الأربعاء 8 مايو (إياب نصف نهائي دوري الأبطال)

برشلونة × ريال سوسييداد - الأحد 12 مايو (الجولة 35 من الدوري)

ألميريا × برشلونة - الأربعاء 15 مايو (الجولة 36 من الدوري)

برشلونة × رايو فايكانو - الأحد 19 مايو (الجولة 37 من الدوري)

إشبيلية × برشلونة - الأحد 26 مايو (الجولة الأخيرة من الدوري)

نهائي دوري أبطال أوروبا (إن تأهل له) - السبت 1 يونيو

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