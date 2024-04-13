الوداد يفشل في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-25

انتهت حظوظ الوداد المغربي في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل 2024-25.

وخسر الوداد من الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في قمة الجولة 25 من الدوري المغربي.

سجل محمد رحيمات هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأصبح أفضل مركز ممكن يحتله الوداد الموسم الجاري في الدوري المغربي، هو المركز الثالث والذي يؤهل صاحبه للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل الوداد المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 25 مباراة، وعلى بُعد 3 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله نهضة بركان من 24 مباراة برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل الرجاء الغريم التقليدي للوداد المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 17 نقطة عن الوداد الخامس، وهو ما يمنع الوداد رقميا من التأهل للمسابقة القارية الأكبر الموسم المقبل.

ويغيب الوداد عن دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2015، ولم يغب الوداد منذ 2016 عن مسابقة دوري الأبطال منذ ذلك الحين حيث حقق اللقب مرتين وحل وصيفا مرتين.

يذكر أن الوداد أيضا ودع كأس العرش المغربي مبكرا من دور الـ 32 بالخسارة من شباب السوالم الرياضي.

كما ودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، ليخرج الفريق بموسم صفري.