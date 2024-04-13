الوداد يفشل في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-25

السبت، 13 أبريل 2024 - 22:43

كتب : FilGoal

فريق الوداد قبل مواجهة الترجي في الدوري الإفريقي

انتهت حظوظ الوداد المغربي في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل 2024-25.

وخسر الوداد من الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في قمة الجولة 25 من الدوري المغربي.

سجل محمد رحيمات هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
الوداد يعلن خليفة فوزي البنزرتي حظوظ التأهل القاري تتقلص.. الوداد يودع كأس العرش المغربي من دور الـ 32 نهاية عهد الناصري.. عبد المجيد برناكي رئيسا للوداد المغربي تقرير مغربي: 10 تُهم تهدد رئيس الوداد بالسجن لمدة طويلة

وأصبح أفضل مركز ممكن يحتله الوداد الموسم الجاري في الدوري المغربي، هو المركز الثالث والذي يؤهل صاحبه للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل الوداد المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 25 مباراة، وعلى بُعد 3 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله نهضة بركان من 24 مباراة برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل الرجاء الغريم التقليدي للوداد المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 17 نقطة عن الوداد الخامس، وهو ما يمنع الوداد رقميا من التأهل للمسابقة القارية الأكبر الموسم المقبل.

ويغيب الوداد عن دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2015، ولم يغب الوداد منذ 2016 عن مسابقة دوري الأبطال منذ ذلك الحين حيث حقق اللقب مرتين وحل وصيفا مرتين.

يذكر أن الوداد أيضا ودع كأس العرش المغربي مبكرا من دور الـ 32 بالخسارة من شباب السوالم الرياضي.

كما ودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، ليخرج الفريق بموسم صفري.

الوداد دوري أبطال إفريقيا الدوري المغربي
نرشح لكم
تضارب حول وفاة كالابا لاعب مازيمبي السابق بعد حادث سير مروع الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية كرة صالات – منتخب مصر يهزم ليبيا في افتتاح كأس أمم إفريقيا خبر في الجول - تتزايد حظوظه أمام مازيمبي.. الكشف عن موعد عودة ديانج كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك ضد دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية في الجول يكشف طاقم حكام الأهلي أمام مازيمبي أنتوي: تركيزنا الآن على مواجهة الزمالك ونتعامل مع مباراة تلو الأخرى بي بي سي: القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم في مقتل لاعب كايزر تشيفز
أخر الأخبار
الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو 41 دقيقة | الدوري الإسباني
باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
4 انتصارات في 13 مباراة.. إقالة بطل البرتغال من تدريب بشكتاش ساعة | الكرة الأوروبية
الوداد يفشل في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-25 ساعة | الكرة الإفريقية
نهاية موسم كومان للإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - جواو رافائيل يعلن نهاية أزمة مستحقاته مع الزمالك بعد عامين ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة – الأحمر يستعيد اللقب.. سيدات الأهلي أبطال كأس مصر بالفوز على الشمس 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك