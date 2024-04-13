تين هاج: أهدرنا الكثير من النقاط بلا مبرر.. وماجواير كان يعاني

السبت، 13 أبريل 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد استياءه من مواصلة إهدار النقاط بالتعادل مع بورنموث 2-2.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي: "نعرف أننا يجب أن نفوز ونريد القتال على المراكز المتقدمة".

وأضاف "حين تشاهد المباراة ترى أننا عانينا في الشوط الأول. هاري ماجواير كان يعاني تحديدا ولكنه تماسك لأننا بحاجة إليه".

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وأكمل "في الشوط الثاني كنا أفضل، والشيء الجيد أننا عدنا مرتين من وضع الخسارة".

وأوضح "روح الفريق جيدة، وفي النهاية كان يمكننا أن نكون أكثر هدوءا. الخصم كان يعاني لأننا وضعنا المزيد من الطاقة".

وعن برونو فيرنانديز صاحب هدفي الفريق قال: "إنه خلاق للغاية ويمنحنا الكثير من الطاقة ويتصرف كقائد. نحن سعداء به للغاية".

واختتم "أهدرنا الكثير من النقاط بلا داعٍ، ويجب أن نفوز".

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه بورنموث بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم دومينيك سولانكي في الدقيقة 16، وتعادل برونو فيرنانديز في 31، ثم استرد جاستن كلويفرت التقدم في الدقيقة 36، وتعادل برونو من جديد في الدقيقة 65.

التعادل ترك مانشستر يونايتد في المركز السابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل السادس برصيد 50 نقطة لكل منهما، فيما ظل بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

وبذلك يظل يونايتد بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بواقع 3 تعادلات وخسارة.

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