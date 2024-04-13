شامبيونشيب - الكل يرفض الفوز.. إبسويتش يستغل تعثري ليستر وليدز بتعادل

السبت، 13 أبريل 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش

واصل إبسويتش تاون وليستر سيتي وليدز يونايتد التعثر في الجولات الأخيرة من موسم دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب).

وتصدر إبسويتش تاون برصيد 89 نقطة بالتعادل مع ميدلسبروه مستفيدا من خسارة ليستر سيتي وليدز يونايتد.

ولم يفز الثلاثي الذي يتنافس على بطاقتي التأهل المباشر للدوري الإنجليزي في آخر جولتين.

الجولة 43

بدأ ليستر سيتي الجولة بخسارة خارج القواعد من بلايموث بهدف دون رد، أمس الجمعة.

ثم تبعه ليدز يونايتد على ملعبه بالخسارة بنتيجة 1-0 من بلاكبيرن، في مباراة أقيمت ظهر اليوم.

ورفض إبسويتش بقيادة سام مرسي الذي شارك في اللقاء كاملا أن يبتعد بالصدارة.

فتعادل على ميدانه مع ميدلسبروه بنتيجة 1-1 ، حيث تقدم إيمانويل لاتي لاث بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 20.

ورد ماسيمو لونجو بهدف التعادل بعد 10 دقائق مباشرة.

الترتيب

1 إبسويتش تاون – 89 نقطة من 43 مباراة

2 ليستر سيتي – 88 نقطة من 42 مباراة

3 ليدز يونايتد – 43 نقطة من 43 مباراة

تتبقى 3 جولات على النهاية ويمتلك ليستر سيتي مباراة مؤجلة ضد ساوثامبتون الرابع.

يتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة للدوري الإنجليزي فيما يتنافس أصحاب المراكز من 3 لـ 6 على بطاقة أخيرة من خلال الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

سام مرسي إبسويتش تاون شامبيونشيب ليستر سيتي ليدز يونايتد
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