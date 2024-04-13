بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه بورنموث بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم دومينيك سولانكي في الدقيقة 16، وتعادل برونو فيرنانديز في 31، ثم استرد جاستن كلويفرت التقدم في الدقيقة 36، وتعادل برونو من جديد في الدقيقة 65.

بذلك يظل يونايتد بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بواقع 3 تعادلات وخسارة.

البداية أتت سريعة بتمريرة طويلة أرسلها ماكوس سينيسي إلى دومينيك سولانكي ليسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 19 كاد راشفورد يتعادل سريعا ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

المحاولة التالية أتت في الدقيقة 21 بتسديدة خطيرة من لويس سينيستيرا على حدود المنطقة ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 31 أدرك برونو فيرنانديز التعادل من متابعة عادت من الخطوط الخلفية.

وسدد سولانكي من جديد ولكن بجوار القائم في الدقيقة 34.

واسترد جاستن كلويفرت التقدم بعد تمريرة من سينيسي أنهاها جاستن كلويفرت في الشياك في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 39 خرج لويس سينيستيرا مصابا وحل لويد كيلي بدلا منه.

وضاعت الفرصة الأخطر في الدقيقة 43 بتسديدة ميلوس كيركيز الرأسية التي ارتطمت بالعارضة، لتعود إليه ويتابعها برأسية ولكن هذه المرة فوق العارضة.

وحل أماد ديالو بدلا من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 46.

وبلمسة يد ضد آدم سميث في الدقيقة 64، حصل يونايتد على ركلة جزاء أنهاها برونو فيرنانديزفي المرمى في الدقيقة التالية ليسترد التعادل من جديد.

وحل إينيس أونال بدلا من جاستن كلويفرت في الدقيقة 76.

وترك كوبي ماينو موقعه لميسون ماونت في الدقيقة 78.

وتحصل بورنموث على ركلة جزاء في الدقيقة 95، ولك بعد العودة لتقنية الفيديو تحولت لركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري.

التعادل ترك مانشستر يونايتد في المركز السابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل السادس برصيد 50 نقطة لكل منهما، فيما ظل بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.