من أجل الصم.. بيرن يحتفل بهدف نيوكاسل ضد توتنام بطريقة خاصة

احتفل دان بيرن مدافع نيوكاسل بهدف الفريق الثاني ضد توتنام باستخدام لغة الإشارة البريطانية من أجل المشجعين الصم.

وكان نادي نيوكاسل أعلن عن خوضه لمواجهة توتنام بقميص خاص من أجل مساعدة المشجعين الصم على تجربة الأجواء في الملعب.

وتم استخدام التكنولوجيا اللمسية من خلال وضع أجهزة استشعار للاهتزاز داخل القمصان استجابة لضوضاء الجماهير من حول المشجعين الصم، مما يسمح لهم بتجربة الأجواء في ملعب سانت جيمس بارك في نفس الوقت مع باقي الجماهير.

وتبرعت شركة صلة راعي نيوكاسل بحقوق رعاية القميص في اللقاء لمؤسسة RNID الخيرية للصم وضعاف السمع.

وبعد الهدف الذي سجله أنتوني جودرن التقطت الكاميرات دان بيرن مدافع الفريق يحتفل بلغة الإشارة وموجها رسالة لهم معناها: "أحب الجماهير".

This is lovely ❤️ Dan Burn aims a BSL celebration towards the deaf fans wearing special sensory shirts for today's game! 🙌 pic.twitter.com/NkDAej474r — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 13, 2024

وصرّح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل: "دان نموذجي، تعلم الأمر ولم ينساه، واستخدمه في الوقت المناسب ليقول شكرا للأشخاص الذين التقى بهم".

اكتسح نيوكاسل منافسه توتنام بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية نيوكاسل كل من أليكساندر إيزاك (2) وأنتوني جوردون وفابيان شار.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 60 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن أستون فيلا، كان الفوز سيجعله ينفرد بالمركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.