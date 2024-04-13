من أجل الصم.. بيرن يحتفل بهدف نيوكاسل ضد توتنام بطريقة خاصة

السبت، 13 أبريل 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

هدف دان بيرن ضد باريس سان جيرمان

احتفل دان بيرن مدافع نيوكاسل بهدف الفريق الثاني ضد توتنام باستخدام لغة الإشارة البريطانية من أجل المشجعين الصم.

وكان نادي نيوكاسل أعلن عن خوضه لمواجهة توتنام بقميص خاص من أجل مساعدة المشجعين الصم على تجربة الأجواء في الملعب.

وتم استخدام التكنولوجيا اللمسية من خلال وضع أجهزة استشعار للاهتزاز داخل القمصان استجابة لضوضاء الجماهير من حول المشجعين الصم، مما يسمح لهم بتجربة الأجواء في ملعب سانت جيمس بارك في نفس الوقت مع باقي الجماهير.

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وتبرعت شركة صلة راعي نيوكاسل بحقوق رعاية القميص في اللقاء لمؤسسة RNID الخيرية للصم وضعاف السمع.

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وبعد الهدف الذي سجله أنتوني جودرن التقطت الكاميرات دان بيرن مدافع الفريق يحتفل بلغة الإشارة وموجها رسالة لهم معناها: "أحب الجماهير".

وصرّح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل: "دان نموذجي، تعلم الأمر ولم ينساه، واستخدمه في الوقت المناسب ليقول شكرا للأشخاص الذين التقى بهم".

اكتسح نيوكاسل منافسه توتنام بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية نيوكاسل كل من أليكساندر إيزاك (2) وأنتوني جوردون وفابيان شار.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 60 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن أستون فيلا، كان الفوز سيجعله ينفرد بالمركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنام نيوكاسل الدوري الإنجليزي دان بيرن
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