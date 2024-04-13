جوارديولا بعد الخماسية: لم أتفاجئ إطلاقا.. وكل ما علينا فعله هو الفوز في مبارياتنا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي إنه لم يتفاجئ من أداء لاعبيه، وحدد ماذا سيفعل حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي.

واكتسح سيتي ضيفه لوتون تاون بنتيجة 5-1 في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم أتفاجئ إطلاقا، أعلم اللاعبين، لا يمكنك اللعب بنفس اللاعبين هذا مستحيل".

وأضاف "الثلاثي روبن دياش ومانويل أكانجي ويوشكو جفارديول اللذين لعبوا ضد ريال مدريد كانوا رائعين، أحظى بامتياز بالمنافسة على كل الألقاب بعد كل هذه السنوات".

وأكمل "كم عدد الفرص التي لم نسجلها، الأمر لم يكن سهلا، لكن في المباريات عليك إنهاء الأمور، تصنع فرصا عديدة ثم لا تفوز. عليك أن تكون صبورا وألا تستقبل أهدافا عديدة".

وأشاد بتألق الثنائي الكرواتي جفارديول وماتيو كوفاسيتش قائلا: "يا له من ارتباط، قدم يوشكو اليمنى لا تُصدق ويشعر بالثقة عندما يلعب بقدمه اليمنى، عندما يهاجم صوب منطقة الجزاء يصبح تهديدا".

وأكمل "الآن هو لاعب أفضل ولا يخسر الكرة، في البداية كان يخسر الكرات، كلاهما رائعين، الكل لديه الصلاحية للتسجيل وهذا أمر مهم".

وعن تصدر الترتيب أجاب: "نتصدر لعدة ساعات، سيلعب ليفربول وأرسنال غدا، كل ما علينا فعله هو الفوز في مبارياتنا وإذا لم نفعل سنهنئهم".

وأتم "كل ما علينا فعله هو الفوز بالمباريات والسير لقاء تلو الآخر".

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ورفع سيتي رصيده لـ 73 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت، في انتظار مباراتي أرسنال وليفربول ضد أستون فيلا وكريستال بالاس على الترتيب.

سجل خماسية سيتي: دايكي هاشيوكا (عكسيا) وإرلينج هالاند وجيريمي دوكو ويوشكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، فيما سجل روس باركلي هدف لوتون الوحيد.

ووصل مانشستر سيتي لـ 41 مباراة متتالية على ملعبه في جميع المسابقات دون خسارة وأصبح على بعد مباراة من معادلة الرقم القياسي للنادي والذي يظل صامدا منذ 103 أعوام.