مصدر من الحكام يشرح لـ في الجول سبب اختيار نور الدين لإدارة القمة.. وحقيقة اعتزاله بعدها

السبت، 13 أبريل 2024 - 18:18

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - المقاولون العرب - إبراهيم نور الدين

لماذا تم اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي بمسابقة الدوري بقيادة إبراهيم نور الدين.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـFilGoal.com: "اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة القمة ليس تكريما له بل جاء بناء على مستوى الحكم وكفاءته".

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وأضاف "نور الدين مستمر في التحكيم لنهاية الموسم ولن يعتزل بعد القمة مثلما يقال، هو أبلغنا قبل فترة باعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الجاري".

وأدار إبراهيم نور الدين 5 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، آخرها بين بيراميدز وطلائع الجيش يوم 5 أبريل الجاري.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

كما أعلن اتحاد الكرة وجود 3 حكام لتقنية الفيديو خلال مباراة قمة الزمالك والأهلي.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن لجنة الحكام استقرت على تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو لمباراة القمة. (طالع التفاصيل)

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك أمام الأهلي في مسابقة الدوري كالتالي:

إبراهيم نور الدين - حكم ساحة

سامي هلهل - حكم مساعد

هاني عبد الفتاح - حكم مساعد

أحمد الغندور - حكم رابع

محمد عادل - حكم فيديو

عاطف حسين - مساعد حكم فيديو

محمود أبو الرجال - مساعد حكم فيديو.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة وحيدة لقمة الفريقين جاءت في الدور الرباعية الحاسمة لمسابقة الدوري موسم 2013-2014.

وفاز الأهلي على الزمالك آنذاك بهدف دون رد سجله أحمد توفيق بالخطأ في مرماه، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك أهدرها محمود فتح الله.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

الأهلي الزمالك إبراهيم نور الدين
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