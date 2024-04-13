خبر في الجول - 3 حكام لتقنية الفيديو في قمة الزمالك والأهلي

السبت، 13 أبريل 2024 - 01:01

كتب : أحمد الخولي

محمد عادل - حكم

تطورات جديدة ظهرت في ملف حكام مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام استقرت على تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو لمباراة القمة.

ويتكون الثلاثي من: محمد عادل - محمود أبو الرجال - عاطف حسين

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وكان فيتور بيريرا قد أوضح في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن طاقم تحكيم القمة بالكامل سيتم الإعلان عنه السبت.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي على استاد القاهرة في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

محمد عادل محمود أبو الرجال حكام القمة الدوري المصري
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