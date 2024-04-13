مباراة تفصلهم على رقم غائب منذ 103 أعوام.. مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية

السبت، 13 أبريل 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي - لوتون

تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز بنتيجة 5-1 في على لوتون تاون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

سجل خماسية سيتي: دايكي هاشيوكا (عكسيا) وإرلينج هالاند وجيريمي دوكو ويوشكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، فيما سجل روس باركلي هدف لوتون الوحيد.

ووصل مانشستر سيتي لـ 41 مباراة متتالية على ملعبه في جميع المسابقات دون خسارة وأصبح على بعد مباراة من معادلة الرقم القياسي للنادي والذي يظل صامدا منذ 103 أعوام.

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كما أصبح هالاند أول لاعب يصل الموسم الجاري لـ 20 هدفا ورفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى 56 هدفا في 61 مباراة.

كما بات النرويجي أصغر لاعب يسجل 20 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى لـ 4 مواسم متتالية منذ عام 1960 بعمر 23 عاما و8 أشهر.

ورفع سيتي رصيده لـ 73 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت، في انتظار مباراتي أرسنال وليفربول ضد أستون فيلا وكريستال بالاس على الترتيب.

فيما ظل لوتون تاون في المركز 18 برصيد 25 نقطة من 33 مباراة.

وصف المباراة

ضغط مانشستر سيتي مبكرا، وأسفر ذلك عن هدف مبكر في الدقيقة 12 لكن بطريقة عكسية عن طريق دايكي هاشيوكا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة على الطائر من هالاند ارتطمت برأسه وسكنت الشباك.

وسدد هالاند في الدقيقة 18 كرة قوية علت العارضة، ومرت رأسية يوشكو جفارديول بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 21.

وتصدى كيمنسكي لتسديدة روبن دياش بثبات في الدقيقة 27، ثم منع تصويبة كيفين دي بروين في الدقيقة 45.

شوط أول انتهى بـ 19 تسديدة لسيتي مقابل 0 للوتون تاون.

الضغط تواصل، فمرت تسديدة دياش بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 52، وبعدها سدد خوليان ألفاريز كرة مرت بجوار القائم الأيسر بعد 3 دقائق.

واهتزت الشباك مجددا بعرضية من ألفاريز وتصويبة على الطائر من داخل منطقة الجزاء من ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 63.

وتحصل جيريمي دوكو على ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة، وانبرى هالاند للركلة وسجلها على يمين الحارس معلنا الهدف الثالث ورفع رصيده لـ 20 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وقلص روس باركلي الفارق بمجهود فردي رائع وتصويبة أرضية الفارق في الدقيقة 82.

ورد جيريمي دوكو بالهدف الرابع لسيتي بمجهود فردي أكثر من رائع بمراوغة 3 مدافعين داخل المنطقة وتسديدة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 87.

وصنع الجناح البلجيكي بتمريرة أرضية كرة عرضية سجل منها جفارديول بتصويبة صاروخية في الزاوية اليمنى في الدقيقة 90+3، فوز رفع رصيد سيتي لـ 73 نقطة في الصدارة مؤقتا.

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