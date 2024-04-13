تشكيل مانشستر يونايتد - لا تعديلات من تين هاج بحثا عن فوز غائب أمام بورنموث

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل يونايتد بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة ليفربول الأخيرة في الجولة الماضية من الدوري، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - ويلي كامبوالا - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة عن نيوكاسل يونايتد السادس الذي لعب مباراة أكثر.

فيما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

ويبحث يونايتد عن وضع حدد لسلسلة اللا فوز بعد تعادلين وهزيمة في آخر 3 مباريات بالدوري.