خبر في الجول - قرار من كولر لمحاربة الإرهاق قبل مواجهة الزمالك

السبت، 13 أبريل 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

قرر مارسيل كولر مدرب فريق النادي الأهلي إراحة لاعبي الفريق وعدم خوض مران اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وحسبما علم فإن كولر قرر إراحة لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم من أجل منحهم قسطا من الراحة قبل مواجهة الزمالك بعد ضغط المباريات الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.

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وكشف اتحاد الكرة عن أن طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك والأهلي في القمة المرتقبة بمسابقة الدوري.

كما أعلن اتحاد الكرة وجود 3 حكام لتقنية الفيديو خلال مباراة قمة الزمالك والأهلي.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن لجنة الحكام استقرت على تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو لمباراة القمة. (طالع التفاصيل)

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك أمام الأهلي في مسابقة الدوري كالتالي:

إبراهيم نور الدين - حكم ساحة

سامي هلهل - حكم مساعد

هاني عبد الفتاح - حكم مساعد

أحمد الغندور - حكم رابع

محمد عادل - حكم فيديو

عاطف حسين - مساعد حكم فيديو

محمود أبو الرجال - مساعد حكم فيديو.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة وحيدة لقمة الفريقين جاءت في الدور الرباعية الحاسمة لمسابقة الدوري موسم 2013-2014.

وفاز الأهلي على الزمالك آنذاك بهدف دون رد سجله أحمد توفيق بالخطأ في مرماه، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك أهدرها محمود فتح الله.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

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