خبر في الجول - قرار من كولر لمحاربة الإرهاق قبل مواجهة الزمالك

قرر مارسيل كولر مدرب فريق النادي الأهلي إراحة لاعبي الفريق وعدم خوض مران اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وحسبما علم فإن كولر قرر إراحة لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم من أجل منحهم قسطا من الراحة قبل مواجهة الزمالك بعد ضغط المباريات الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشف اتحاد الكرة عن أن طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك والأهلي في القمة المرتقبة بمسابقة الدوري.