خبر في الجول - قرار من كولر لمحاربة الإرهاق قبل مواجهة الزمالك
السبت، 13 أبريل 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
قرر مارسيل كولر مدرب فريق النادي الأهلي إراحة لاعبي الفريق وعدم خوض مران اليوم السبت.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.
وحسبما علم فإن كولر قرر إراحة لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم من أجل منحهم قسطا من الراحة قبل مواجهة الزمالك بعد ضغط المباريات الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.
وكشف اتحاد الكرة عن أن طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك والأهلي في القمة المرتقبة بمسابقة الدوري.
نرشح لكم
الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك خبر في الجول - 3 حكام لتقنية الفيديو في قمة الزمالك والأهلي بيريرا يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن حكام القمة خبر في الجول - تتزايد حظوظه أمام مازيمبي.. الكشف عن موعد عودة ديانج كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك ضد دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية بينهم إمام عاشور ومروان عطية.. في الجول يكشف موقف إصابات الأهلي قبل القمة