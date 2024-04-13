الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك منافسه دريمز يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

بينما تقام مباراة الإياب في كوماسي يوم 28 من الشهر ذاته.

وجاء طاقم التحكيم لمباراة الذهاب كالتالي:

الرواندي صامويل أويكوندا - حكم ساحة

الأنجولي إيفينالدو ميريليس - حكم مساعد

المالي موديبو ساماكي - حكم مساعد

المالي بوبو تراوري - حكم رابع

الجنوب إفريقي مكاليما زينيث - حكم فيديو

الجنوب إفريقي توم أبو نجيل - مساعد حكم فيديو.

وأدار أويكوندا مباراتين في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، الأولى جمعت بين غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، بينما جمعت الثانية بين ناميبيا ومالي.

كما أدار الحكم الرواندي مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

وحقق فريق دريمز بطل كأس الاتحاد الغاني إنجازا بالتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية ليصبح أول فريق غاني يبلغ ذلك الدور منذ 2005.

وكان الزمالك قد تخطى مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.