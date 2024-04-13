الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

السبت، 13 أبريل 2024 - 16:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك في شباك فيوتشر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك منافسه دريمز يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

بينما تقام مباراة الإياب في كوماسي يوم 28 من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة:
إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي باستوني: أريد البقاء في إنتر بسبب رجل مسن أرتيتا: التفكير في الفوز بالدوري بالوقت الحالي غير عادل تشافي: علينا الحفاظ على أراوخو

من هو صامويل أويكوندا حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال؟

وجاء طاقم التحكيم لمباراة الذهاب كالتالي:

الرواندي صامويل أويكوندا - حكم ساحة

الأنجولي إيفينالدو ميريليس - حكم مساعد

المالي موديبو ساماكي - حكم مساعد

المالي بوبو تراوري - حكم رابع

الجنوب إفريقي مكاليما زينيث - حكم فيديو

الجنوب إفريقي توم أبو نجيل - مساعد حكم فيديو.

وأدار أويكوندا مباراتين في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، الأولى جمعت بين غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، بينما جمعت الثانية بين ناميبيا ومالي.

كما أدار الحكم الرواندي مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

وحقق فريق دريمز بطل كأس الاتحاد الغاني إنجازا بالتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية ليصبح أول فريق غاني يبلغ ذلك الدور منذ 2005.

وكان الزمالك قد تخطى مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

الزمالك دريمز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
كرة صالات – منتخب مصر يهزم ليبيا في افتتاح كأس أمم إفريقيا خبر في الجول - تتزايد حظوظه أمام مازيمبي.. الكشف عن موعد عودة ديانج كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك ضد دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية في الجول يكشف طاقم حكام الأهلي أمام مازيمبي أنتوي: تركيزنا الآن على مواجهة الزمالك ونتعامل مع مباراة تلو الأخرى بي بي سي: القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم في مقتل لاعب كايزر تشيفز الذهاب عصرا.. مازيمبي يعلن موعد مواجهتي الأهلي في أبطال إفريقيا مدرب مازيمبي: الأهلي الأكثر نجاحا ومن الصعب مواجهته لكن لدينا فرصة في التأهل
أخر الأخبار
أضاع فرصة الانقضاض على مركز الرابع.. توتنام يسقط أمام نيوكاسل برباعية دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) لوتون تاون.. الثاتي يضيع 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – رفع الإيقاف عن زينة العلمي وتغريمها 50 ألف جنيها ساعة | رياضات أخرى
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز في الهجوم ضد لوتون تاون ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود.. وموقف برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يكرم نجومه القدامي.. ويدعو وزير الرياضة لافتتاح بطولة إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك