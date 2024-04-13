تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز في الهجوم ضد لوتون تاون

السبت، 13 أبريل 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة منافسه لوتون تاون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ودفع جوارديولا بالثنائي الهجومي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز معا من بداية المباراة وكذلك كيفين دي بروين.

وعاد كايل ووكر مرة أخرى إلى الفريق لكن يجلس على مقاعد البدلاء.

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وتواجد إيدرسون مورايش في التشكيل الأساسي بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – يوسكو جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس – ماتيو كوفاسيتش – ماتيوس نونيس – كيفين دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الوصيف والمتصدر ليفربول وأرسنال بالترتيب.

ويأتي لوتون في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة ويعتبر أخر الهابطين لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

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