إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي

السبت، 13 أبريل 2024 - 14:36

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم نور الدين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وكشف اتحاد الكرة عن أن طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك والأهلي في القمة المرتقبة بمسابقة الدوري.

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كما أعلن اتحاد الكرة وجود 3 حكام لتقنية الفيديو خلال مباراة قمة الزمالك والأهلي.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن لجنة الحكام استقرت على تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو لمباراة القمة. (طالع التفاصيل)

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك أمام الأهلي في مسابقة الدوري كالتالي:

إبراهيم نور الدين - حكم ساحة

سامي هلهل - حكم مساعد

هاني عبد الفتاح - حكم مساعد

أحمد الغندور - حكم رابع

محمد عادل - حكم فيديو

عاطف حسين - مساعد حكم فيديو

محمود أبو الرجال - مساعد حكم فيديو.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة وحيدة لقمة الفريقين جاءت في الدور الرباعية الحاسمة لمسابقة الدوري موسم 2013-2014.

وفاز الأهلي على الزمالك آنذاك بهدف دون رد سجله أحمد توفيق بالخطأ في مرماه، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك أهدرها محمود فتح الله.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

الأهلي الزمالك
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