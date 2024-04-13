تين هاج: المدرب مثل الوزير.. ونعمل على خطط مع الكشافة

السبت، 13 أبريل 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

يرى إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن مهنة المدرب بمثابة الوزير إذ لا يوجد شيء بين يديه حسب وجهة نظره.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجلزي.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "عليك أن تكون واقعيا، كمدير فني فهو بمثابة الوزير".

وأضاف "ليس لديك أي شيء بين يديك ولكن في نهاية المطاف عليك أن تقبل ذلك أنك مسؤول عن كل شيء، وأنا أتحمل المسؤولية".

وأكمل "نحن نعمل خلف الكواليس على خطط مع فريق الكشافة، الخطة جاهزة ولكن علينا التنفيذ".

وتابع "على ثقة من أن الملكية الجديدة ستعمل في أسرع وقت ممكن وستجلب هياكل جديدة جيدة ويمكنها التنفيذ".

وأنهى حديثه قائلا: "أنتوني مارسيال يتدرب على الملعب، لكن لا أعرف إذا ما سيكون متاحا خلال الموسم الجاري أم لا، هو مازال مع الفريق الطبي".

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات في الدوري إذ تعادل مرتين ضد برينتفورد وليفربول وخسر من تشيلسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.

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