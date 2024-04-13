جوارديولا: هالاند يساعدنا في التهديف بهذه الطريقة.. ونفتقد جريليش

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن لاعبه إيرلينج هالاند بعد الانتقادات التي تلقاها في الفترة الأخيرة بسبب تراجع معدله التهديفي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه لوتون تاون في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "هالاند يساعدنا في تسجيل الأهداف عن طريق خلق المساحات للآخرين، كان سعيدا للغاية بعد مباراة ريال مدريد".

وأضاف "أعجبت به كثيرا، إنه يساعدنا على خلق المزيد من المساحات، وكانت مساهمته دائما استثنائية منذ اليوم الأول للموسم الماضي".

وأكمل "نحن سعداء حقا بجاك جريليش ونفتقده، يجب أن يكمل على هذا النحو حتى النهاية".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا هو مستوى جريليش الذي نعرفه وشخصيته، عليه تحسين بعض الأجزاء، على سبيل المثال إنهاء الفرص، لكن هذا هو جاك الذي نعرفه منذ الموسم الماضي وقدم لنا المساعدة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الوصيف والمتصدر ليفربول وأرسنال بالترتيب.

ويأتي لوتون في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة ويعتبر أخر الهابطين لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".