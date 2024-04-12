كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك ضد دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 20:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك في شباك فيوتشر

أعلن نادي الزمالك عن تلقيه لإخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق أمام دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري موعداً لإقامة مباراة الذهاب باستاد القاهرة الدولي".

وأضاف "مباراة العودة تقرر إقامتها يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا (السادسة بتوقيت مصر) باستاد بابا يارا في كوماسي".

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا 2-1 في استاد السلام وتعادلا 1-1 في استاد القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية دريمز
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