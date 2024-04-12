تين هاج: خسارة النقاط تحبطنا.. وهذا موقف راشفورد ومكتوميناي

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

أقر إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن خسارة النقاط في المباريات الأخيرة تحبط فريقه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير النفي الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع خسارة النقاط تحبطنا جميعا، لكن الجزء الهام أننا فهمنا ذلك وأن نضع أنفسنا في طريق الفوز".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: بيلنجهام لا ينقصه شيئا.. والأولوية لمباراة مايوركا وليس مانشستر جوارديولا يرد على طلب رودري.. وموقف المصابين من مواجهة لوتون مؤتمر تشافي: لم أغير قراري.. وقادش خصم غير مريح

وأضاف "يجب أن نتصرف بشكل أفضل في اللحظات الصعبة، الأمر يتعلق بالأخطاء الفردية والتكتيكية".

وأكمل "سعداء جدا بهاري ماجواير، لكنه يريد اللعب، إنه قائد عظيم ومدافع جيد جدا ويعرف كيفية التعامل مع الكرة، ويستطيع قيادة خط الدفاع لنبني اللعب من الخلف، نحتاج إليه لتحقيق أهدافنا".

وتابع "لا أعتقد أن سكوت مكتوميناي سيلعب المباراة، لدينا حصة تدريبية أخرى وهو يكافح وحريص جدا على أن يتواجد مع الفريق، لكن الأمر غير مؤكد".

وأنهى حديثه قائلا: "ماركوس راشفورد تدرب الخميس الماضي، سنراه في الحصة التدريبية الأخيرة وثم سنتخذ قرارا بشأن مشاركته".

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات في الدوري إذ تعادل مرتين ضد برينتفورد وليفربول وخسر من تشيلسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.

مانشستر يونايتد تين هاج
نرشح لكم
جوارديولا يرد على طلب رودري.. وموقف المصابين من مواجهة لوتون متفوقا على كلوب وأرتيتا.. إيراولا مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي الأول منذ 2010.. مونيز "باكيًا" يفوز بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة فاران وإيفانز متفوقا على ثلاثية داروين.. صلاح يحصد جائزة أفضل هدف لشهر مارس في ليفربول تطبيق التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل أموريم يرد بشكل قاطع على مفاوضات ليفربول لخلافة كلوب فابريزيو رومانو: صلاح ينتظر خليفة كلوب لتحديد موقفه من البقاء
أخر الأخبار
بينهم إمام عاشور ومروان عطية.. في الجول يكشف موقف إصابات الأهلي قبل القمة 34 دقيقة | الدوري المصري
مدير الاتحاد الألماني: العديد من الأندية تريد ناجلسمان.. وسيكون هناك قرار 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - اجتماع فني لبطولة إفريقيا في الأهلي.. وبطاقة المشجع شرط الحضور 50 دقيقة | كرة طائرة
توخيل: لن أشاهد تتويج ليفركوزن بالدوري.. سأتابع مباراة أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تقارير رحيله.. أليجري يعلق على مستقبله مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - وصول بعثة الأهلي إلى الجزائر لخوض السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ساعة | كرة يد
مران الزمالك - استعدادا لمواجهة الأهلي.. مشاركة شيكابالا ومصطفى شلبي 2 ساعة | الدوري المصري
تين هاج: خسارة النقاط تحبطنا.. وهذا موقف راشفورد ومكتوميناي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي