تين هاج: خسارة النقاط تحبطنا.. وهذا موقف راشفورد ومكتوميناي

أقر إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن خسارة النقاط في المباريات الأخيرة تحبط فريقه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير النفي الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع خسارة النقاط تحبطنا جميعا، لكن الجزء الهام أننا فهمنا ذلك وأن نضع أنفسنا في طريق الفوز".

وأضاف "يجب أن نتصرف بشكل أفضل في اللحظات الصعبة، الأمر يتعلق بالأخطاء الفردية والتكتيكية".

وأكمل "سعداء جدا بهاري ماجواير، لكنه يريد اللعب، إنه قائد عظيم ومدافع جيد جدا ويعرف كيفية التعامل مع الكرة، ويستطيع قيادة خط الدفاع لنبني اللعب من الخلف، نحتاج إليه لتحقيق أهدافنا".

وتابع "لا أعتقد أن سكوت مكتوميناي سيلعب المباراة، لدينا حصة تدريبية أخرى وهو يكافح وحريص جدا على أن يتواجد مع الفريق، لكن الأمر غير مؤكد".

وأنهى حديثه قائلا: "ماركوس راشفورد تدرب الخميس الماضي، سنراه في الحصة التدريبية الأخيرة وثم سنتخذ قرارا بشأن مشاركته".

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات في الدوري إذ تعادل مرتين ضد برينتفورد وليفربول وخسر من تشيلسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.