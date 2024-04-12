كرة طائرة - بسبب أزمة الأجانب.. الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 17:08

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يعلن خلاله الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة.

وجاء بيان الأبيض كالتالي:

في إطار سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، للمشاركة في بطولة الأندية الإفريقية، المقامة في شهر أبريل ٢٠٢٤ بالقاهرة، وعند قيام الجهاز الإداري لكرة الطائرة بالنادي، بإنهاء إجراءات المشاركة في البطولة، وعند تسجيل اللاعبين المحترفين، ولأسباب خارجة عن إرادة النادي أو إرادة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، رفض الاتحاد الأفريقي قيد المحترفين وفقا لما يلى :-

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- اللاعب الصربي / Milan katic تم قيده في فترة القيد الثانية المقررة من الاتحاد المصري مسبقا، خلال المدة من 15 - 1 - 2024 وحتى 31 - 1 - 2024

- اللاعب الليبي / محمد بولبابة تم التعاقد معه خلال فترة رئاسة اللجنة المؤقتة بالنادي، ولم يتم تسجيله حتى فترة القيد الثانية، وتم تسجيله في نفس الفترة المحددة سابقاً من الاتحاد المصري.

- تم قيد اللاعبين المحترفين على أن تقام البطولة الأفريقية، وفقاً لما تم بالعام السابق في تونس في النصف الثاني من شهر مايو، وبالتالي يكون قد توفر شرط الاتحاد الإفريقي بإنه يجب مرور فترة ثلاثة أشهر قبل مشاركة اللاعبين الأجانب مع فرقهم في أي بطولة إفريقية يشارك فيها النادي.

- وحيث أن الاتحاد الدولي قد أرسل موخراً خطاباً إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة يطالبه بشكل رسمي بإنهاء الموسم المحلي قبل 28 - 4 - 2024 والموسم الإفريقي قبل 5 - 5 - 2024 نظراً للارتباطات الدولية لتصفيات أولمبياد باريس Challenge.

وبناءً على هذا الخطاب حدد الاتحاد الإفريقي موعد إقامة بطولة أفريقا للرجال من 12 - 4 - 2024 حتى 5 - 5 - 2024، وبطولة السيدات من 24 - 4 - 2024 حتى 5 - 5 - 2024.

وعليه أصبحت فترة مشاركة اللاعبين الأجانب لم تتجاوز الثلاثة أشهر وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي.

- وبناءً على طلب نادي الزمالك، قام الاتحاد المصري برفع الأمر للاتحاد الإفريقي لاستثناء شروط مشاركة اللاعبين الأجانب هذا الموسم فقط، لأن تغير المواعيد تم عن طريق الاتحاد الدولي وهو أمر خارج عن إرادة النادي والاتحاد المصري للكرة الطائرة.

إلا أن الاتحاد الإفريقي قد رفض قيد هؤلاء اللاعبين بالبطولة لجميع الأندية مثل لاعبي الزمالك، الأهلي، الفريق الجزائري، وأرسل لاتحادات بلادهم هذا الرفض.

- وبناءً على ذلك طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي الذي قام بذلك بالفعل، ولكن الاتحاد الدولي، أقر بأن هذا شأن داخلي للاتحاد الإفريقي ولوائحه.

- وفي نفس السياق، قام نادي الزمالك بالاستفسار عن اللاعبة المحترفة بالفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بالنادي، وتبين صحة قيدها.

ولما كان هذا الرفض بمشاركة اللاعبين الأجانب مع فريق الرجال، يضر ضرراً بالغاً في مصلحة الفريق، وخطة الإعداد المسبقة للمشاركة في البطولة، وبناءً على ذلك قرر نادي الزمالك :-

1- الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية للرجال، المقامة خلال الفترة من 12 لـ 24 أبريل 2024.

2- المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية للسيدات المقامة خلال الفترة من 24 - 4 - 2024 حتى 5 - 5 - 2024.

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