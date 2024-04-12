في الجول يكشف طاقم حكام الأهلي أمام مازيمبي

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 16:05

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة الكدم طاقم الحكام الذي سيدير المواجهة المرتقبة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن طاقم تحكيم بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا سيقود مباراة الأهلي أمام مازيمبي.

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وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مازيمبي ذهابا كالتالي:

البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.. حكم ساحة

الأنجولي جيرسون ايميليانو دوس سانتوس.. حكم مساعد

البنيني ايريك أيامافو.. حكم مستعد

البنيني لويس ديجيندو.. حكم رابع

الغاني دانييل لاريا.. حكم فيديو

الرواندية ساليمة موكانسانجا.. مساعد حكم فيديو.

ويدير باسيفيك ندابيهاوينيمانا الذي تولى إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مباراة الذهاب بين الفريق الأحمر ومازيمبي.

وكان الأهلي قد حصل على لقب دوري أبطال إفريقيا 2021 عقب الفوز على كايزر تشيفز 3-0 بالمباراة التي أقيمت في المغرب.

وكشف نادي مازيمبي عن استضافة الأهلي في مباراة الذهاب يوم السبت 20 أبريل الجاري.

ويقام اللقاء بمعقل فريق مازيمبي في تمام الثالثة عصرا.

بينما مواجهة الإياب ستكون في القاهرة يوم الجمعة 26 من الشهر ذاته.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب والمقرر لها على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

الأهلي فاز ذهابا على سيمبا في ربع النهائي بهدف دون رد قبل أن يكرر الفوز إيابا بهدفين دون مقابل.

بينما تعادل مازيمبي أمام بترو أتليتكو سلبيا في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد إيابا.

ولأول مرة يلتقي الأهلي ومازيمبي معا في مباراة إقصائية بالمسابقات الإفريقية.

وسبق أن التقى الفريقان في نسختين من دوري الأبطال وكلاهما جاء في دور المجموعات.

ولم يفز الأهلي من قبل في الكونغو الديموقراطية حيث اكتفى بتعادل وهزيمة.

وانتصر الأهلي في المواجهتين التي أقيمتا على استاد القاهرة من قبل وكلاهما بفارق هدف واحد.

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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