جوارديولا يرد على طلب رودري.. وموقف المصابين من مواجهة لوتون

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على طلب رودري لاعب وسط الفريق، بالحصول على راحة.

وقال رودري في تصريحات للصحفيين عقب لقاء الذهاب أمام ريال مدريد: "كل واحد منا بمقدوره أن يقدم ما هو أفضل، حتى أنا لكننا بحاجة إلى الراحة. لأكن صادقا، أنا بالفعل بحاجة إلى الراحة".

وتعادل مانشستر سيتي ذهابا أمام ريال مدريد 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يقام وسط الأسبوع المقبل مواجهة إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لوتون تاون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي: "إذا احتاج رودري إلى الراحة فسوف يحصل عليها، لدي شعور بأننا كنا متعبين في المباريات الأخيرة سنقرر ما يتعين علينا القيام به".

وعن أهمية رودري في وسط ملعب سيتي، قال جوارديولا: "تابعوا مبارياتنا وستدركون أهمية رودري بالنسبة للمستوى التي يقدمها لنا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، متخلفا عن أرسنال وليفربول صاحبي الصدارة والصافة بفارق نقطة وحيدة.

ويحل لوتون في المركز 18، أول المراكز الهابطة إلى تشامبيون شيب، برصيد 25 نقطة.

وعن مدى جاهزية فيل فودين بعد خروجه مصابا أمام ريال مدريد، قلل جوارديولا من إصابة ثاني هدافي الفريق هذا الموسم: "لم أتحدث إلى الأطباء لأعرف مستجدات حالة فودين، بعد المؤتمر الصحفي لدينا اجتماع وسنرى، إصابته ليست خطيرة للغاية، وكان غاضباً مني لأنني أخرجته أمام ريال مدريد".

وعن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون بسبب جدول المباريات المزدحم، رد بيب: "بالتأكيد. هذا صحيح تمامًا. إنه يزداد سوءًا وأسوأ وأسوأ".

وأكمل جوارديولا: "إيدرسون كان جاهزًا للعب ضد ريال مدريد، إنه جاهز أمام لوتون وسنتخذ القرار لأسباب عديدة".

وتعرض إديرسون لإصابة في قمة ليفربول وسيتي بالدوري الإنجليزي، ليلعب أورتيجا أساسيا في مركز حراسة المرمى.

وعن غياب إرلينج هالاند عن التهديف أمام ريال مدريد، رد جوارديولا: "لدى هالاند بعض النقاط التي يتعين عليه تحسينها، الأمر يتعلق بالفريق أكثر، ومركزه الأكثر صعوبة على الفريق، وريال مدريد لديه مدافعون جيدون حقًا، كانوا بالقرب منه، ولكن في نهاية الأمر سجلنا ثلاثة أهداف".

وردا على سؤال حول كيفية وصول النرويجي إلى مستوى الفوز بالكرة الذهبية، أجاب جوارديولا: "من خلال لعب المزيد من الدقائق وتعلم ما عليك القيام به، لكن الهدف ليس الفوز بالكرة الذهبية، بل الفوز بالجائزة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو بالفعل قام بذلك".