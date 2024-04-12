متفوقا على كلوب وأرتيتا.. إيراولا مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

فاز الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، بجائزة مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي.

وقاد إيراولا بورنموث خلال شهر مارس لتفادي الهزيمة في أي مباراة بعد الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة.

وفاز بورنموث بقيادة إيراولا بنتيجة 2-0 على حساب بيرنلي خارج الأرض، وأمام لوتون تاون وإيفرتون على ملعبه.

كما يعد فوز بورتموث على لوتون 4-3 نتيجة تاريخية، حيث كانت المرة الأولى منذ 21 عامًا التي يتأخر فيها فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز 3-0 ويعود للفوز.

وقال إيراولا: "هذه الجائزة للنادي بأكمله، أنا المسؤول لكننا حققنا سلسلة جيدة من النتائج في مارس، من يستحق الجائزة هم اللاعبون لأنهم هم الذين يمنحوننا الفرصة للنجاح والحصول على النتائج."

وعن مباراة لوتون، قال مدرب بورنموث: "كانت مباراة مميزة، لقد خضنا بعض المباريات حيث كنا قريبين من الخسارة ولكننا استطعنا العودة وسجلنا في وقت متأخر."

إيراولا هو ثاني مدرب لبورنموث يفوز بالجائزة، بعد إيدي هاو، الذي فاز بها ثلاث مرات مع الفريق في عامي 2017 و2018 قبل الانتقال لتدريب نادي نيوكاسل يونايتد حاليا.

وتصدر إيراولا قائمة مختصرة مكونة من أربعة مدربين ضمت، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وأنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير.