الأول منذ 2010.. مونيز "باكيًا" يفوز بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

فاز رودريجو مونيز مهاجم فولهام بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي.

وقدّم مونيز خلال شهر مارس تمريرة حاسمة وسجل 4 أهداف.

سجل مونيز هدفا وصنع آخر في فوز فولهام أمام برايتون بثلاثية نظيفة، كما سجل هدفين في فوز فريقه على توتنهام بذات النتيجة، قبل أن يُنهي الشهر بهدف من مقصية رائعة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أمام شيفيلد ليخطف نقطة لفريقه.

وقال مونيز لموقع فولهام الرسمي: "بدون زملائي والجهاز الفني مستحيل أحقق ذلك".

وأوضح مونيز الذي بكى بعد مفاجأته بالجائزة: "إنه أمر خاص، تعرضت لصعوبات آخر عامين ونصف، الآن تأقلمت مع إنجلترا، أشعر أنني في بيتي هنا."

وأصبح اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما، أول لاعب من فولهام يفوز بالجائزة منذ أكثر من 14 عاما.

وكان حارس المرمى مارك شوارزر هو الفائز الأخير لفولهام في فبراير 2010، كما فاز بها لويس ساها في أغسطس 2001.