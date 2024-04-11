متفوقا على ثلاثية داروين.. صلاح يحصد جائزة أفضل هدف لشهر مارس في ليفربول

حاز محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل هدف في شهر مارس 2024 لفريقه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحصد هدف صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي المركز الأول عن الشهر الماضي.

وتفوق صلاح على أهداف كيران موريسون لاعب فريق الشباب و3 أهداف أخرى سجلها داروين نونيز بقميص الفريق الأول.

ووصل صلاح لـ 23 هدفا الموسم الجاري بقميص الريدز في 35 مباراة، كما صنع 13 هدفا.

Passing perfection, finished off by Mo 😮‍💨 Your @EASPORTSFC Goal of the Month winner for March 👏 #AD pic.twitter.com/iyaeB9wRok — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2024

ويحتل صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا خلف النرويجي إرلينج هالاند صاحب الـ 19 هدفا والإنجليزي أولي واتكينس صاحب الـ 18 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 71 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.