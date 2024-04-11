متفوقا على ثلاثية داروين.. صلاح يحصد جائزة أفضل هدف لشهر مارس في ليفربول

الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

حاز محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل هدف في شهر مارس 2024 لفريقه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصد هدف صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي المركز الأول عن الشهر الماضي.

وتفوق صلاح على أهداف كيران موريسون لاعب فريق الشباب و3 أهداف أخرى سجلها داروين نونيز بقميص الفريق الأول.

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ووصل صلاح لـ 23 هدفا الموسم الجاري بقميص الريدز في 35 مباراة، كما صنع 13 هدفا.

ويحتل صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا خلف النرويجي إرلينج هالاند صاحب الـ 19 هدفا والإنجليزي أولي واتكينس صاحب الـ 18 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 71 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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