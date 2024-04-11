أموريم يرد بشكل قاطع على مفاوضات ليفربول لخلافة كلوب

الخميس، 11 أبريل 2024 - 14:42

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

رد روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة بشكل قاطع على أنباء خلافته ليورجن كلوب في ليفربول.

وفقا لشبكة سكاي فإن أموريم سيخلف كلوب كمدرب لليفربول بالموسم المقبل بعد أن استقرت عليه الإدارة.

ورد روبن أموريم على اقترابه من خلافة يورجن كلوب في ليفربول في تصريحات للصحفيين: "لم اجتمع مع مسؤولي ليفربول في أي مقابلة، ولا يوجد اتفاق، كل هذا غير صحيح".

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وشدد أموريم "أنا مدرب لشبونة وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد ولم يتم الاتفاق على أي شيء".

واختتم تصريحاته بشكل قاطع "أتمنى التوقف عن استجوابي بشأن مستقبلي وهذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن ذلك".

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق مبررًا ذلك بأن طاقته تنفذ، ولم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.

وكان الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا قد ذكر مساء الاثنين أن نادي ليفربول عرض على روبن أموريم تدريب الفريق بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وأوضح "الشرط الجزائي في عقد أموريم 25 مليون جنيه أسترليني للأندية في البرتغال، و17.1 مليون للأندية خارج البرتغال، و8.5 مليون للأندية الكبرى".

ويقود أموريم فريق سبورتنج لشبونة لصدارة الدوري البرتغالي برصيد 71 نقطة، متقدما على بنفيكا الوصيف بفارق 4 نقاط، مع أفضلية مباراة أقل للشبونة.

ويحتاج سبورتنج لشبونة للفوز في 5 مباريات من آخر 7 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري البرتغالي.

وأوضحت التقارير البرتغالية، أن المفاوضات لن تشهد تواجد المدرب بسبب انشغاله بالفترة الأخيرة بالموسم مع الفريق، وإنما سيقوم وكلائه بكافة الاتفاقات مع إدارة ليفربول لخلافة كلوب.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الأخيرة لأموريم مع لشبونة يوم 26 مايو، بعد أسبوع من آخر مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي، وبعد 4 أيام من الظهور المحتمل للريدز في نهائي الدوري الأوروبي.

وأثار أموريم التكهنات باعترافه بأنه لا يستطيع ضمان بقائه في سبورتنج بعد هذا الموسم.

وقال أموريم الذي لتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020، بعد الفوز في مباراة القمة أمام بنفيكا، ردا على سؤال إذا كان تحقيقه اللقب الثاني هذا الموسم سيكون كافيا للبقاء في البرتغال، رد قائلاً: "هناك أشياء لا أستطيع الإجابة عليها، في العام الماضي وصلنا إلى المركز الرابع واعتقدت أنه يتعين علي القيام بشيء مختلف، ولكن الآن الأمر مختلف".

ووفقا للتقارير سيلعب مايكل إدواردز المدير الرياضي العائد إلى ليفربول، دورا في إتمام صفقة أموريم، حيث يؤيد استقدامه، رغم ربط النادي بعدد من المدربين بعد بقاء تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن الموسم المقبل، وأبرزهم روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، وكذلك توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الذي سيرحل بنهاية الموسم، ولكن أموريم يظل المرشح الأقرب للوصول إلى اتفاق.

ليفربول لشبونة أموريم
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