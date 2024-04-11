أنتوي: تركيزنا الآن على مواجهة الزمالك ونتعامل مع مباراة تلو الأخرى

الخميس، 11 أبريل 2024 - 13:33

كتب : FilGoal

جون أنتوي - دريمز الغاني

تحدث جون أنتوي مهاجم دريمز الغاني وصاحب الخبرات في الدوري المصري سابقا عن مواجهة الزمالك.

جون أنتوي

النادي : دريمز

دريمز

ويلعب دريمز الغاني أمام الزمالك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جون أنتوي مهاجم دريمز الغاني قبل مواجهة الزمالك عبر موقع غانا سوكرنت: "نركز على التعامل مع كل مباراة كما هي، وتركيزنا الآن على الاستعداد للعب ضد الزمالك".

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ويرى موقع غانا سوكرنت أن أنتوي تحدث بثقة قبل مواجهة الزمالك الحاسمة في الكونفدرالية.

وتابع أنتوي "الآن نحن في الدور قبل النهائي ونتعامل مع مباراة تلو الأخرى ولذلك نستعد للزمالك".

وحقق فريق دريمز بطل كأس الاتحاد الغاني إنجازا بالتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية ليصبح أول فريق غاني يبلغ ذلك الدور منذ 2005.

ويستضيف الزمالك فريق دريمز يوم 21 أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في كوماسي يوم 28 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تخطى مودر فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

الزمالك الكونفدرالية جون أنتوي دريمز الغاني
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