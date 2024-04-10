بي بي سي: القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم في مقتل لاعب كايزر تشيفز

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

لوك فلورز - كايزر تشيفز

ألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص يشتبه بهم في مقتل لوك فلورز لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأعلن نادي كايزر تشيفز في بيان رسمي منذ أيام مقتل مدافعه الشاب بعدما أصيب بالرصاص خلال حادث اختطاف بجوهانسبرج.

وأصدرت الشرطة الجنوب إفريقية بيانا أوضحت فيه إلقاء القبض عليهم في مدينة سويتو. وأوضحت إنها تعتقد أن "المشتبه بهم جزء من عصابة مسؤولة عن اختطاف السيارات" في مقاطعة جوتنغ.

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وأضافت السلطات إن فلورز كان ينتظر في محطة البنزين عندما اقترب منه مسلحون مجهولون وأمروه بالخروج من السيارة.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم أطلق عليه النار مرة واحدة في الجزء العلوي من جسده.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة يوم الجمعة.

Luke Fleurs' tragic death spurs outpouring of condolences | Netwerk24

وانضم فلورز لصفوف كايزر تشيفز في أكتوبر الماضي ولكنه كان ينتظر ظهوره الأول مع الفريق.

وقال كايزر تشيفز في بيانه: "بحزن كبير نعلن أن اللاعب لوك فلورز فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال حادث اختطاف في جوهانسبرج".

"صلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. تتعامل الجهات المختصة مع الأمر وسيتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. لترقد روحه العزيزة في سلام".

فلورز الذي فقد حياته في عامه الـ 24 سبق له التدرج في الفئات السنية لمنتخب الناشئين والشباب والأولمبي بمنتخب جنوب إفريقيا.

يذكر أن كايزر تشيفز يحتل المركز الثامن في الدوري الجنوب إفريقي برصيد 31 نقطة بفارق أقل 18 نقطة عن صنداونز متصدر الترتيب.

كايرز تشيفز لوك فلورز
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