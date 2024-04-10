لابورتا: مواجهة سان جيرمان ستكون عظيمة.. ونثق بحظوظنا

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

برشلونة - باريس سان جيرمان

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء مساء اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا عبر قناة ناديه: "مباراة سان جيرمان هامة للنادي لأنه منذ سنوات لم نتواجد هنا. ستكون مباراة عظيمة، لأن بين الفريقين تاريخ رائع".

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وأضاف رئيس برشلونة "نأمل أن تكون مباراة عظيمة ونثق بحظوظنا. الفريق متحد ومتحفز ولديه الروح".

وتقام مباراة الإياب على ملعب برشلونة يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

وسبق وأن لعب برشلونة أمام باريس سان جيرمان في 12 مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة في 4 مباريات وانتصر سان جيرمان في مثلهم، فيما حسم التعادل نتيجة 4 آخرين.

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