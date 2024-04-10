فابريزيو رومانو: صلاح ينتظر خليفة كلوب لتحديد موقفه من البقاء

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 13:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك مانشستر يونايتد

علق فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، على أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي وانتقاله للدوري السعودي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال رومانو في تصريحات لـCaughtOffside: "لا يزال الاهتمام السعودي لصلاح موجودا ولكنه راض عن وجوده في ليفربول".

وأكمل: "صلاح وفان دايك ينتظران اختيار خليفة يورجن كلوب لتحديد مستقبلهما مع ليفربول".

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى توصل إدارة ليفربول لاتفاق مع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق خلفا لكلوب.

وأوضح الصحفي الإيطالي: "صلاح راضٍ تمامًا عن ميرسيسايد، ولم يحدث أي توصل حتى اللحظة الراهنة من الأندية السعودية، رغم علمي بوجود مفاوضات سابقة".

وأضاف: "لا يزال الاهتمام السعودي بصلاح قويًا، لكن هذا ليس الوقت المناسب لتقديم العروض، ولا حتى المحادثات، صلاح محترف للغاية، لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، حتى في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية عندما تلقى عرضًا كبيرًا من السعودية."

وينتهي عقد محمد صلاح في صيف 2025، وهو ما قد يعجل برحيل النجم المصري، خاصة بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن عرض وصل لـ150 مليون جنيه استرليني للانضمام لنادي الاتحاد.

ويتقاضى صاحب الـ31 عاما، أعلى راتب في ليفربول، 350 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم برصيد 17 هدفا، ونجح للموسم السابع على التوالي أن يتجاوز 20 هدفا في كافة البطولات، كأول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الرقم.

وأوضح رومانو: "صلاح وفيرجيل فان ديك، اللذين ينتهي عقدهما في صيف 2025، ينتظران قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبلهما، حتى تسمية خليفة كلوب، قد يكون ذلك هو الدافع لهذا الثنائي لتقييم ما إذا كانا يريدان البقاء في آنفيلد."

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