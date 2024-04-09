الذهاب عصرا.. مازيمبي يعلن موعد مواجهتي الأهلي في أبطال إفريقيا

أعلن نادي مازيمبي موعد مواجهتي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لمواجهة مازيمبي على حساب سيمبا التنزاني.

فيما حجز مازيمبي مقعدا في نصف النهائي على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.

وكشف نادي مازيمبي عن استضافة الأهلي في مباراة الذهاب يوم السبت 20 أبريل الجاري.

ويقام اللقاء بمعقل فريق مازيمبي في تمام الثالثة عصرا.

بينما مواجهة الإياب ستكون في القاهرة يوم السبت 27 من الشهر ذاته.

ولم تتحدد ساعة إقامة مباراة الإياب والمقرر لها على استاد القاهرة.

الأهلي فاز ذهابا على سيمبا بهدف دون رد قبل أن يكرر الفوز إيابا بهدفين دون مقابل.

بينما تعادل مازيمبي أمام بترو أتليتكو سلبيا في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد إيابا.

ولأول مرة يلتقي الأهلي ومازيمبي معا في مباراة إقصائية بالمسابقات الإفريقية.

وسبق أن التقى الفريقان في نسختين من دوري الأبطال وكلاهما جاء في دور المجموعات.

ولم يفز الأهلي من قبل في الكونغو الديموقراطية حيث اكتفى بتعادل وهزيمة.

وانتصر الأهلي في المواجهتين التي أقيمتا على استاد القاهرة من قبل وكلاهما بفارق هدف واحد.