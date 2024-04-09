مدير مانشستر يونايتد يترك منصبه بعد 11 عاما

أعلن نادي مانشستر يونايتد أن جون مورتو قرر التنحي عن منصبه كمدير لكرة القدم في النادي بعد ما يقرب من 11 عامًا قضاها في مجموعة متنوعة من الأدوار في كارينجتون.

وقال السير جيم راتكليف المالك المشارك لمانشستر يونايتد: "نريد أن نشكر جون على خدماته المخلصة على مدار سنوات عديدة، وعلى دعمه ونزاهته خلال هذه الفترة الانتقالية".

فيما قال جويل جليزر الرئيس المشارك لمانشستر يونايتد: "بعد 11 عامًا من العمل الدؤوب للنادي، اتفق جون معنا بشكل متبادل على أن الآن هو الوقت المناسب للتنحي والسماح بوضع هيكل قيادة كرة القدم الجديد في مكانه الصحيح".

وأضاف "سيكون موضع ترحيب دائما في مانشستر يونايتد كصديق للنادي".

في ديسمبر الماضي، أعلن نادي مانشستر يونايتد شراء السير جيم راتكليف على نسبة 25% من أسهم النادي من عائلة جلايزرز.

وأشار النادي في بيانه أن الصفقة ستدر 300 مليون دولار للنادي في الاستثمارات المستقبلية للنادي.

وستكون شركة "INEOS" مسؤولة عن قطاع فريق كرة القدم في النادي على جميع الأصعدة لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

وقال راتكليف عبر موقع النادي الرسمي: "باعتباري شابا محليا وداعما مدى الحياة للنادي، يسعدني جدا أننا تمكنّا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي".

وأضاف "في حين أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائما للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة. سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم ستساعد مجموعة INEOS Sport في دفع المزيد من التحسين في النادي، مع توفير الأموال المخصصة أيضا لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

وأكمل "نحن هنا على المدى الطويل وندرك أن هناك الكثير من التحديات والعمل الشاق الذي ينتظرنا، وسنتعامل معه بالدقة والاحترافية والشغف. نحن ملتزمون بالعمل مع الجميع في النادي - مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين والمشجعين - للمساعدة في دفع النادي إلى الأمام".

وأتم "طموحنا المشترك واضح: نريد جميعا رؤية مانشستر يونايتد يعود إلى حيث كان. نحن ننتمي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".

يذكر أن عائلة جلايزرز وضعت أسهم النادي في نوفمبر 2022 للبيع، وتنافس الشيخ جاسم بن حمد مع السير راتكليف.

وطلبت العائلة 8 مليار دولار أمريكي من أجل بيع أسهم النادي وكانت قريبة من بيع النادي للمستثمر القطري.

من هو جيم راتكليف؟

رجل الأعمال البالغ 71 عاما مشجع لمانشستر يونايتد وتواجد في مدرجات ملعب كامب نو في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 محتفلا بفوز الفريق التاريخي باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وحاول من قبل شراء ناديي تشيلسي ونيوكاسل.

ويمتلك شركة "INEOS" التي تمتلك أندية نيس الفرنسي ولوزان السويسري وأر سي أبيدجان الإيفواري.

وتدر شركة "INEOS" وعملها الأساسي تصنيع البتروكيماويات مبلع 65 مليار دولار سنويا.

وارتفع صافي ثروة راتكليف في 2023 إلى 29.6 مليار دولار.