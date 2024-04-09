سيدورف يوجه الدعوة لأحمد حسن للمشاركة في مباراة الأساطير بهولندا

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

أحمد حسن قائد منتخب مصر

تلقى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق دعوة من كلارنس سيدورف نجم ريال مدريد وميلان السابق للمشاركة في مباراة خيرية يوم 20 إبريل المقبل.

ويلعب أساطير الكرة العالمية ضد أساطير نادي أياكس يوم 20 إبريل على الملعب الأولمب بأمستردام.

وسيشارك أحمد حسن في المباراة برفقة أساطير الكرة العالمية وهو الفريق الذي يضم سيدورف وديدييه دروجبا وميكاليلي وإريك أبيدال وديدا وفرانك دي بور وكانو وعدد آخر من نجوم كرة القدم السابقين.

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ومثل أحمد حسن الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال مسيرته، كما لعب بصفوف أكثر من فريق أوروبي أبرزهم أندرلخت وبشكتاش.

وشارك حسن في 184 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وخلالها سجل 33 هدفا وحجز اسمه كأكثر لاعب مشاركة دوليا بقميص منتخب بلاده لفترة طويلة قبل أن يتخاه سيرخيو راموس ومن بعده كريستيانو رونالدو حاليا.

أحمد حسن كلارنس سيدورف
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