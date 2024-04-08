طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:49

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة، برنامجا علاجيا وتأهيليا، لمصطفى شلبي لاعب الأبيض لتنفيذه بصالة الجيمانيزيوم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

جاء ذلك عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في لقاء مودرن فيوتشر بالأمس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد محمد أسامة أن مصطفى شلبي تعرض للإصابة بكدمة في "الضلوع" خلال مواجهة مودرن فيوتشر.

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وأشار إلى أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبعد تأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية سيلعب الفريق الأبيض ضد دريمز الغاني.

الزمالك مصطفى شلبي الدوري المصري
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