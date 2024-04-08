انتهت السوبر السعودي - الهلال (2)-(1) النصر.. تأهل الأزرق للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في نثف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويواجه الفائز من هذه المباراة منافسه اتحاد جدة في نهائي البطولة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 99: جوووول ساديو ماني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 86: طرد مباشر لكريستيانو رونالدو بعد التعدي على لاعب الهلال.

ق 73: جوووول مالكوم بعد رأسية رائعة.

ق 61: جوووول سالم الدوسري بعد تسلمه الكرة من تمريرة ساحرة من سافيتش ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق +45: جووول عن طريق أوتافيو لكن الحكم يحتسبه تسلل.

ق 17: ياسين بونو تصدي خيالي لانفراد كريستيانو رونالدو.

ق 13: علي البليهي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء وديفيد أوسبينا يتألق في التصدي.

بداية المباراة