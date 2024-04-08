انتهت السوبر السعودي - الهلال (2)-(1) النصر.. تأهل الأزرق للنهائي
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في نثف نهائي كأس السوبر السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويواجه الفائز من هذه المباراة منافسه اتحاد جدة في نهائي البطولة.
لمتابعة المباراة من هنا
------------------------------
ق 99: جوووول ساديو ماني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 86: طرد مباشر لكريستيانو رونالدو بعد التعدي على لاعب الهلال.
ق 73: جوووول مالكوم بعد رأسية رائعة.
ق 61: جوووول سالم الدوسري بعد تسلمه الكرة من تمريرة ساحرة من سافيتش ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق +45: جووول عن طريق أوتافيو لكن الحكم يحتسبه تسلل.
ق 17: ياسين بونو تصدي خيالي لانفراد كريستيانو رونالدو.
ق 13: علي البليهي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء وديفيد أوسبينا يتألق في التصدي.
بداية المباراة
نرشح لكم
السوبر السعودي - الهلال يسقط النصر ويضرب موعدا معتادا ضد اتحاد جدة.. وطرد رونالدو بنزيمة: لا توجد مقارنة بين ريال مدريد واتحاد جدة.. وأتدرب في المنزل للتسجيل بنزيمة يسجل واتحاد جدة يعبر الوحدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي بمشاركة حجازي تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. والدوسري في هجوم الهلال انتهى السوبر السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة.. النمور إلى النهائي تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي أمام الوحدة في السوبر السعودي اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل السوبر السعودي تراجع في اللحظات الأخيرة.. دونيس يقود الوحدة في السوبر السعودي