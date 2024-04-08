انتهت السوبر السعودي - الهلال (2)-(1) النصر.. تأهل الأزرق للنهائي

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في نثف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويواجه الفائز من هذه المباراة منافسه اتحاد جدة في نهائي البطولة.

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ق 99: جوووول ساديو ماني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 86: طرد مباشر لكريستيانو رونالدو بعد التعدي على لاعب الهلال.

ق 73: جوووول مالكوم بعد رأسية رائعة.

ق 61: جوووول سالم الدوسري بعد تسلمه الكرة من تمريرة ساحرة من سافيتش ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق +45: جووول عن طريق أوتافيو لكن الحكم يحتسبه تسلل.

ق 17: ياسين بونو تصدي خيالي لانفراد كريستيانو رونالدو.

ق 13: علي البليهي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء وديفيد أوسبينا يتألق في التصدي.

بداية المباراة

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