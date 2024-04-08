عقوبة جديدة على إيفرتون

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

هدف جارناتشو أمام إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون تعرضه لعقوبة جديدة بخصم نقطتين إضافيتين من رصيده بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة المسموح بها.

في فبراير الماضي، أعلن نادي إيفرتون نجاحه في الاستئناف ضد عقوبة تقليص عقوبة خصم النقاط في الدوري الإنجليزي بسبب انتهاك القواعد، لتتقلص العقوبة من خصم 10 نقاط إلى 6 فقط.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان "تم خصم نقطتين من رصيد إيفرتون بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري للفترة المنتهية في موسم 2022ـ2023".

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وأضاف البيان "جاء القرار بعد جلسات استماع استمرت 3 أيام خلال الشهر الماضي، استمعت فيها اللجنة إلى أدلة وحجج من نادي إيفرتون في ما يتعلق بالاتهامات".

وأصبح رصيد إيفرتون يبلغ 27 نقطة من 31 مباراة، ليحتل المركز الـ 16، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎FilGoal com أهداف لعب 27 31 الترتيب إيفرتون 25 16 32 رست فو نوتينجهام 25 FOREST 17 32 تاون لوتون 19 18 32 بيرنلي 16 19 31 يونايتد شيفيلد fX回 FilGoal 20‎'‎‎

حين تقلصت العقوبة أفاد إيفرتون في بيان: "تم تخفيض عقوبة خصم النقاط بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي من 10 نقاط إلى 6 بعد جلسة استئناف".

وأضاف "مجلس الاستئناف قرر تخفيض خصم النقاط التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي في نوفمبر من 10 نقاط إلى 6 نقاط، بأثر فوري".

وتابع البيان "نحن نفهم أن مجلس الاستئناف اعتبر خصم الـ 10 نقاط المفروض في الأصل غير مناسب عند تقييمه وفقًا للمعايير المتاحة التي أبلغ النادي المفوضية بها".

وواصل البيان "على الرغم من قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزمًا تمامًا بالتعاون مع رابطة الدوري الإنجليزي فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة للفترة المحاسبية المنتهية في يونيو 2023.

وكان إيفرتون قد تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي إثر مخالفات مالية من مواسم سابقة.

الأمر يتعلق بفترة تغطي مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وبالتالي يتضمن فترات مالية عن (2019-2020 و2020-2021 و2021-2022).

واختار النادي أن يدافع عن نفسه ضد شكوى أخرى من رابطة الدوري الإنجليزي تتضمن نفس الفترات التي عوقب عليها بالفعل، وقبل حتى أن يتم الاستماع إلى استئنافه.

وأشار النادي في بيان أصدره خلال شهر يناير إلى أن ما حدث ناتج عن خلل واضح في قواعد الدوري الإنجليزي.

إيفرتون الدوري الإنجليزي
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