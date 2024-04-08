اتحاد الكرة يدين ويشجب اعتداءات فريق أبو سليم على الحكم معروف

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

محمد معروف

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي.

وكان لقاء ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية في ليبيا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، قبل أن تشهد مباراة الإياب إثارة كبرى انتهت بخطف نهضة بركان بطاقة التأهل في الدقيقة 105 بالشوط الثاني تحت إدارة تحكيمية مصرية بقيادة محمد معروف.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان:

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أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الإفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل و خارج الملعب، خاصة أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي بطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

من جهته، وجه فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي رسالة إلى جماهيره بعد خروج فريقه الدرامي أمام نهضة بركان.

وقال فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي عبر صفحة النادي الرسمية: "قدر الله وما شاء فعل، فعلنا كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير الليبية واجتهدنا طوال 115 دقيقة ولكن لإفريقيا والحكم المصري رأي آخر".

وتابع "ضربة مرمى نتفاجأ بإعطائها ركنية ومن ثم إضافة 15 دقيقة.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم".

وحول نهضة بركان تأخره بهدف أمام أبو سليم الليبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يتعادل الفريق الليبي مجددا ثم يخطف نهضة بركان هدف التأهل في الثانية الأخيرة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت العشر دقائق المحتسبة كوقت بدل من الضائع الكثير من الإثارة وبطاقتين حمراوتين.

إذ سجل نهضة بركان هدفا قاتلا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع قبل أن يتم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو ثم سجل الفريق المغربي هدفا جديدا في الدقيقة 105 تم احتسابه هذه المرة.

اتحاد الكرة محمد معروف
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