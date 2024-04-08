تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد من جديد، لكن فريقه تعادل بعدما هيمن على معظم فترات اللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

video:1 Goal!



Liverpool are level! Mo Salah from the penalty spot! GAME ON! #beINPL #MUNLIV pic.twitter.com/oT9ZmfoOzY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 7, 2024

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكسيس ماك أليستر بمتوسط تقييم بلغ 7.7 درجة.

وسجل صلاح 23 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 340 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 209 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.