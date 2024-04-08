تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك مانشستر يونايتد

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد من جديد، لكن فريقه تعادل بعدما هيمن على معظم فترات اللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكسيس ماك أليستر بمتوسط تقييم بلغ 7.7 درجة.

وسجل صلاح 23 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 340 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 209 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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