مدرب مازيمبي: الأهلي الأكثر نجاحا ومن الصعب مواجهته لكن لدينا فرصة في التأهل

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 13:46

كتب : FilGoal

لامين نداي - مدرب مازيمبي

اعترف لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي بقوة فريق الأهلي قبل مواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى الأحمر فريق سيمبا، بينما الفريق الكونغولي خطف بطاقة التأهل من أمام بترو أتليتكو.

وقال لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي عبر حساب ناديه: "خضنا مباراة رائعة وتغلبنا على فريق عظيم، وأعتقد أن انتزاعنا الفوز أمام بترو أتليتكو في أنجولا تثبت أنه يمكننا الفوز في كل مكان".

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وشدد نداي "علينا اللعب كما فعلنا في الشوط الثاني ونهاجم في كل مباراة".

وبالحديث عن المواجهة المقبلة اعترف نداي "صحيح أن الأهلي هو الفريق الأكثر نجاحا وهو حامل اللقب ومن الصعب مواجهته".

وتابع مدرب مازيمبي "أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة في التأهل لأن الوصول لنصف النهائي ليس بالأمر السهل".

واختتم المدير الفني لمازيمبي تصريحاته "يتم تقسيم مواجهاتنا للأهلي على مباراتين، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة الذهاب بشكل جيد للغاية، لأننا سنلعب على ملعبنا أولا".

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي أحد يومي 19 أو 20 أبريل الجاري في ذهاب نصف النهائي.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة عقب أسبوع من الذهاب.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا مازيمبي
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