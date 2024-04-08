تقارير: اجتماع بين إدارة ليفربول وأموريم.. وشرط جزائي استثنائي في عقد المدرب

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 12:59

كتب : محمد مصطفى

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

تعقد إدارة ليفربول اجتماعا مع وكلاء المدرب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، للتفاوض حول تدريب الريدز الموسم القادم.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق مبررًا ذلك بأن طاقته تنفذ، ولم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.

وقال بيدرو سيبولفيدا الصحفي البرتغالي، إن الاجتماع بين مسؤولي ليفربول ومدرب لشبونة، يهدف إلى إنهاء كافة الترتيبات وإبرام صفقة أموريم هذا الأسبوع.

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يذكر أن سيبولفيدا، نشر أخبارًا موثقة حول انتقال داروين نونيز، ولويس دياز قبل إتمام اتفاقهما إلى ليفربول، قادمين من بنفيكا وبورتو البرتغاليين.

وذكر الصحفي البرتغالي أن ليفربول سيدفع شرطا جزائيا بقيمة 8.5 مليون جنيه أسترليني.

وأوضح: "الشرط الجزائي في عقد أموريم 25 مليون جنيه أسترليني للأندية في البرتغال، و17.1 مليون للأندية خارج البرتغال، و8.5 مليون للأندية الكبرى".

ويقود أموريم فريق سبورتنج لشبونة لصدارة الدوري البرتغالي برصيد 71 نقطة، متقدما على بنفيكا الوصيف بفارق 4 نقاط، مع أفضلية مباراة أقل للشبونة.

ويحتاج سبورتنج لشبونة للفوز في 5 مباريات من آخر 7 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري البرتغالي.

وأوضحت التقارير البرتغالية، أن المفاوضات لن تشهد تواجد المدرب بسبب انشغاله بالفترة الأخيرة بالموسم مع الفريق، وإنما سيقوم وكلائه بكافة الاتفاقات مع إدارة ليفربول.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الأخيرة لأموريم مع لشبونة يوم 26 مايو، بعد أسبوع من آخر مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي، وبعد 4 أيام من الظهور المحتمل للريدز في نهائي الدوري الأوروبي.

وأثار أموريم التكهنات باعترافه بأنه لا يستطيع ضمان بقائه في سبورتنج بعد هذا الموسم.

وقال أموريم الذي لتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020، بعد الفوز في مباراة القمة أمام بنفيكا، ردا على سؤال إذا كان تحقيقه اللقب الثاني هذا الموسم سيكون كافيا للبقاء في البرتغال، رد قائلاً: "هناك أشياء لا أستطيع الإجابة عليها، في العام الماضي وصلنا إلى المركز الرابع واعتقدت أنه يتعين علي القيام بشيء مختلف، ولكن الآن الأمر مختلف".

ووفقا للتقارير سيلعب مايكل إدواردز المدير الرياضي العائد إلى ليفربول، دورا في إتمام صفقة أموريم، حيث يؤيد استقدامه، رغم ربط النادي بعدد من المدربين بعد بقاء تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن الموسم المقبل، وأبرزهم روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، وكذلك توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الذي سيرحل بنهاية الموسم، ولكن أموريم يظل المرشح الأقرب للوصول إلى اتفاق.

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