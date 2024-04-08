"لإفريقيا والحكم المصري رأي آخر".. تعليق أبو سليم بعد الخروج الدرامي أمام نهضة بركان

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 12:45

كتب : FilGoal

فريق أبو سليم الليبي

وجه فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي رسالة إلى جماهيره بعد خروج فريقه الدرامي أمام نهضة بركان.

وكان لقاء الذهاب في ليبيا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وشهدت مباراة الإياب إثارة كبرى انتهت بخطف نهضة بركان بطاقة التأهل في الدقيقة 105 بالشوط الثاني تحت إدارة تحكيمية مصرية بقيادة محمد معروف.

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وقال فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي عبر صفحة النادي الرسمية: "قدر الله وما شاء فعل، فعلنا كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير الليبية واجتهدنا طوال 115 دقيقة ولكن لإفريقيا والحكم المصري رأي آخر".

وتابع "ضربة مرمى نتفاجأ بإعطائها ركنية ومن ثم إضافة 15 دقيقة.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم".

وحول نهضة بركان تأخره بهدف أمام أبو سليم الليبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يتعادل الفريق الليبي مجددا ثم يخطف نهضة بركان هدف التأهل في الثانية الأخيرة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت العشر دقائق المحتسبة كوقت بدل من الضائع الكثير من الإثارة وبطاقتين حمراوتين.

إذ سجل نهضة بركان هدفا قاتلا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع قبل أن يتم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو ثم سجل الفريق المغربي هدفا جديدا في الدقيقة 105 تم احتسابه هذه المرة.

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